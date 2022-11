Ballando con le stelle, le parole di Selvaggia Lucarelli durante la puntata non sono passate inosservate: sono tanti a pensare che la giudice abbia fatto un vero e proprio spoiler sul vincitore di questa edizione. Un’edizione travolta dal caso Enrico Montesano su cui ieri è intervenuto Ivan Zazzaroni che non ci è andato per il sottile. Spiega il giudice: “Condivido il codice etico della Rai. Si è parlato di squalifica. Nella giustizia sportiva si parte da una presunzione di colpevolezza e, tu hai parlato di buona fede, sei tu a dover dimostrare di essere in buona fede. Io credo che una sospensione sia meglio che una squalifica, quindi tenterai. Poi tocca alla Rai, non certo a me, ma secondo me la squalifica è eccessiva”.



Parole alle quali si è accodata Carolyn Smith, pur senza entrare nel merito della vicenda: “Posso dire una cosa anch’io? Non sono nessuno per dire se è giusto o sbagliato (squalificare Montesano, ndr). Nel mondo della danza, ad esempio, c’è sempre un avviso. Se c’è un atteggiamento sbagliato c’è prima un avviso e solo dopo la squalifica”.





Ballando con le stelle, Gabriel Garko favorito per la vittoria



L’edizione di quest’anno non è del resto esente da critiche. Scrive un’utente: “Per quel che può valere la mia opinione concordo con i molti che quest’anno sono delusi da ballando con le stelle. Sinceramente seguo marginalmente xchè trovo assurdo e incongruo il ruolo della giuria in cui risalta fastidiosamente imbarazzante essere costretti alla maleducazione, cafonaggine e presunzione della Lucarelli. Vergognoso accettare la sua prevaricazione e i suoi sproloqui ormai anche prevedibili”.



Tornando allo spoiler, Selvaggia Lucarelli ha spiegato come: “Gabriel Garko è imbattibile. Non lo ha depotenziato l’incidente, non lo ha depotenziato l’operazione, non lo depotenzia il tutore. L’unico speranza che abbiamo per buttarlo fuori è che si metta la maglietta sbagliata. Io ti controllo tutte le t-shirt con molta attenzione ma manco quello”. Una vittoria che sembra quindi scontata.



E il pubblico è d’accordo: “10 e lode, con menzione, dignità di reinterpretazione (l’equivalente della dignità di stampa per la tesi di laurea ) e bacio accademico. Ho terminato gli aggettivi adatti a descrivere il vostro talento e la vostra poliedricità. Siete dei fuoriclasse assoluti”.

Ballando con le stelle, cosa sta succedendo a Milly Carlucci dopo il caso Montesano