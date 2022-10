Ballando con le Stelle 2022 è entrato nel vivo e ogni sabato le coppie si sfidano a colpi di esibizioni davanti ai giudici, come Angelo Madonia ed Ema Stokholma. Lui era già stato nel programma di Milly Carlucci: ballava con Pamela Camassa ed era stato invitato anche anche all’edizione ucraina dello show.

A 24 anni è diventato ballerino professionista, “e per 10 anni sono stato tra i primi sei a livello internazionale”. Nel 2015 la decisione di dedicarsi “solo all’insegnamento e alle mie scuole”. La Italian Dance Studio ha 28 sedi nel mondo e nelle principali città italiane.

Angelo Madonia Ema Stokholma nuova coppia?

Ora che è tornato a Ballando con le stelle, Angelo Madonia ha un obiettivo: vincere il programma con Ema Stokholma. Ma forse con la sua partner di scena potrebbe nascere qualcosa in più dell’amicizia. I due si conoscevano già e in una recente intervista a Chi il ballerino ha confermato di aver trovato in lei una persona con cui trascorrere del tempo anche fuori dagli studi Rai.

“Ci conoscemmo tre anni fa per caso in un albergo in Cina e non mi filò di striscio. Invece questa volta ci siamo proprio trovati. Lei è una bomba, è molto piacevole parlare e stare in sua compagnia. Poi siamo entrambi single, il che è di grande aiuto. Se abbiamo voglia di berci qualcosa fuori lo facciamo senza problemi né tabù”, ha detto Angelo Madonia su Ema Stokholma.

E ancora: ”Trascorriamo un bel tempo insieme, principalmente ballando, ma facendo anche cose normali che magari ci faranno capire se può nascere qualcosa”. Ma difficile ad oggi dare una definizione di questo rapporto: “Non sono in condizione di dare un nome a questa cosa, ma sono contento di viverla”, ha aggiunto il ballerino. Non resta che aspettare per capire come si evolverà la situazione.