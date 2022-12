Altra puntata piena di colpi di scena quella di Ballando con le stelle andata in onda eccezionalmente di venerdì sera a causa delle partite di calcio dei mondiali in Qatar. Milly Carlucci ha come sempre condotto alla perfezione il suo show che vede sei finalisti per questa edizione: si tratta di Gabriel Garko, Alex Di Giorgio, Ema Stokholma, Rosanna Banfi, Iva Zanicchi e Alessandro Egger. In questa occasione non ci sono state eliminazioni e quindi saranno questi concorrenti a contendersi il successo finale.

La prima finale infatti verrà trasmessa su Rai 1 sabato 17 dicembre. Sabato 10 dicembre invece, per via dei Mondiali, il talent show non andrà in onda. In seguito venerdì 23 dicembre si terrà la finalissima di questa edizione, durante la quale verrà eletto il vincitore. I concorrenti nella puntata di venerdì 2 dicembre si sono esibiti due volte: la prima è stata una prova speciale a tema in cui hanno dovuto riconoscere il ritmo musicale eseguito dall’orchestra e improvvisare una performance utilizzando un oggetto a loro assegnato. Poi c’è stata l’esibizione classica con i ballerini professionisti.

Ballando, Alberto Matano bacchetta la giuria

Dopo aver presentato i concorrenti, Milly Carlucci ha dato la parola ad Alberto Matano, il commentatore a bordo campo del programma. E il conduttore de La Vita in diretta non è stato tenero con la giuria di Ballando con le stelle. Infatti il suo intervento ha voluto riportare la calma dopo i tanti litigi tra giurati della scorsa settimana. Mentre il pubblico da casa si chiede se andrà in scena il secondo round della discussione tra Guillermo Mariotto e Selvaggia Lucarelli, ecco l’intervento a gamba tesa di Alberto Matano.

“Prima di iniziare questa ultima semifinale, vorrei che tornasse il rispetto anche al tavolo della giuria – dice il giornalista -. La settimana scorsa il rispetto è mancato e credo che debba essere richiamato un po’ l’ordine per offrire lo spettacolo che il pubblico merita”, ribadisce Matano prima di dare il via alla nona puntata di Ballando con le Stelle. Vale la pena, quindi, in breve riepilogare quanto accaduto nel corso della puntata di sabato 26 dicembre.

I litigi e le discussioni tra i giurati di Ballando sono stati tanti, ma a fare clamore è stato il confronto tra Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. In un pesante scambio di battute, il venezuelano le ha detto “sembri una scimmia che lancia escrementi contro tutti”. Parole pesanti in uno scatto di rabbia innescato dalle parole che la giornalista aveva utilizzato per giudicare l’esibizione di Iva Zanicchi. Da quel momento polemiche a non finire sulle quali hanno soffiato anche Paola Barale e Luisella Costamagna probabilmente inviperite per i giudizi taglienti di Selvaggia Lucarelli.