Ancora una pessima notizia per Ballando con le stelle. Gabriel Garko ha subito un nuovo infortunio e ora il pubblico è decisamente preoccupato. La notizia è stata comunicata dalla conduttrice Milly Carlucci, attraverso un video apparso sui social. Un fulmine a ciel sereno a pochissimo dalla prima finale del programma, prevista per sabato 17 dicembre su Rai1. Ricorderete tutti che l’attore si è rotto un tendine il mese scorso ed ecco che ora è arrivata una nuova doccia fredda.

Ballando con le stelle ha ricevuto questa novità negativa su Gabriel Garko, vittima di un nuovo infortunio. Una situazione inaspettata, visto che il peggio per lui sembrava essere stato messo definitivamente alle spalle. Ma gli inconvenienti sono sempre dietro l’angolo e ancora una volta ad essere coinvolto è stato il concorrente. Milly Carlucci ha già illustrato qual è la situazione e ha anche riferito cosa succederà nella puntata di sabato prossimo. Con i telespettatori che gli stanno già manifestando vicinanza.

Ballando con le stelle, per Gabriel Garko nuovo infortunio

A due giorni dalla penultima puntata di Ballando con le stelle, è stato annunciato questo imprevisto per Gabriel Garko, che ha avuto un nuovo infortunio inaspettato. Ecco le parole della presentatrice: “Questo programma è un grande romanzo a capitoli, ma purtroppo i capitoli non li decidiamo noi. Questo per dirvi che ieri, purtroppo, durante gli allenamenti il nostro amatissimo Gabriel Garko ha subito un infortunio. Questa purtroppo è sempre una possibilità. Chiaramente lui si porta appresso le conseguenze di un’altra situazione che lo rendono più vulnerabile”.

Infine, Milly Carlucci ha rincuorato tutti riferendo che la presenza di Gabriel Garko nella puntata di sabato 17 dicembre non è a rischio: “Il suo animo è combattivo come sempre, non si arrende mai, è il nostro Rocky Balboa. Gabriel farà una gara insieme a tutti gli altri qualificati per la finale per accumulare punteggio. Riguardo la sua situazione generale ci sarà un consulto a voci ferme lunedì, quel giorno capiremo meglio l’entità della situazione in vista della finale del 23 dicembre. Ma Gabriel ci sarà anche sabato”.

Dunque, ci saranno ulteriori aggiornamenti che verranno fatti all’inizio della prossima settimana prima della finalissima, ma sia Gabriel Garko che lei staranno sicuramente incrociando le dita nella speranza che non ci sia un forfait all’ultimo momento. E i telespettatori sono comunque in apprensione.