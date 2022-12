A Ballando con le Stelle non c’è pace per Lorenzo Biagiarelli. Durante la prima finale del programma, l’uomo è stata di nuovo attaccato per il semplice fatto di essere (come se non lo avessimo capito) il compagna di Selvaggia Lucarelli. In effetti, sin dall’annuncio della sua partecipazione, diversi mesi fa, non si è fatto che criticare la scelta di Selvaggia di continuare ad essere una giudice del talent show di Milly Carlucci.

E alla fine, ad uscirne male da questa avventura, sono stati entrambi, purtroppo. Ma cosa è successo questa volta? C’è da dire che il ragazzo era già stato eliminato e ora era sul palco in veste di “ripescato” in vista della finalissima. Il giovane infatti, era in lizza per passare, ma, sfidato da Luisella Costamagna, ha avuto la peggio. A passare quindi al turno successivo la giornalista Rai. In tutto questo, durante la diretta, non sono mancate le polemiche. A scagliarsi sul giovane chef è stata Carolyn Smith, che poi se l’è presa anche con Selvaggia Lucarelli. Ma andiamo con ordine.

A Ballando con le Stelle non c’è pace per Lorenzo Biagiarelli

Mentre la giudice stava dando il suo giudizio a lui e Anastasia Kuzmina, Lorenzo ha inavvertitamente guardato per un istante la Lucarelli. A quel punto la Smith ha dato di matto. “Sinceramente è stata la tua miglior performance. Avete sempre fatto coreografie molto difficili. Em, Lorenzo Biagiarelli potresti guardare me e non Selvaggia in questo momento? Perché sto parlando io e non lei, grazie“.

Naturalmente, sentendosi sentita tirata in causa, la Lucarelli ha subito preso la parola e ha detto alla collega: “Oddio ma ancora. Ma non è nemmeno libero di spostare lo sguardo questo ragazzo! Dai è un incubo allora. Ok ha spostato lo sguardo un attimo. Magari mi ama e mi guarda ogni tanto“. Poco dopo Carolyn ha continuato: “Ma è vero che stavi guardando Selvaggia? Ecco bravo che hai confermato. Stavo parlando io e lei guardava il cellulare. Ma parliamo del ballo.

Io: “Amore, ma secondo te qual è il mio più grande difetto?”



Lei:#BallandoConLeStelle pic.twitter.com/4K4eL2AUEX — Ceci n'est pas une merde (@ilmerda_) December 17, 2022

Carolyn Smith è stata l’unica a difendere Lorenzo e a giudicarlo per il ballo mentre tutti gli altri parlavano di gelosie, caffè e cappuccini.

Ma si sa, la memoria è molto corta.#BallandoConLeStelle https://t.co/VyRA23VBjd — Cinguetterai  (@Cinguetterai) December 17, 2022

Poco dopo è stato il turno di Ivan Zazzaroni che ha detto: “Tu parli come se tu fossi altro e invece fai parte di questa giuria qui. Tu hai dato voti molto bassi ad altri concorrenti”. Presa di mira, ha deciso di tirare fuori gli artigli e ha risposto: “Stai dicendo che ho dato voti bassi per favorire altri? Ma scherzi spero, io ho dato volti altissimi a Garko e anche Rosanna Banfi. Ho dato 9 e 10 anche a Egger. A Lorenzo al massimo ho dato 8, sono mediamente quella che ha dato i voti più bassi a lui“.

