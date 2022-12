Ballando con le stelle, atto finale. A grandi passi si avvicina l’ultimo appuntamento dello show del sabato sera di Rai1 condotto da Milly Carlucci: il pubblico attende impaziente di conoscere il nome del concorrente che entrerà nell’albo d’oro del programma: lo scorso anno a vincere fu Arisa in coppia con Vito Coppola. La conduttrice sta preparando una serata eccezionale e piena di colpi di scena.

Le coppie che si contendono la vittoria sono Iva Zanicchi – Samuel Peron; Rosanna Banfi – Simone Casula; Ema Stokholma – Angelo Madonia; Gabriel Garko – Giada Lini; Alex Di Giorgio – Moreno Porcu; Alessandro Egger – Tove Villfor. Nell’ultima puntata, quella dei ripescaggi, ad avere la meglio è stata la coppia formata da Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca che in questo modo si vanno ad aggiungere alle sei coppie che avevano raggiunto la finale in precedenza.

Ballando con le stelle, grande attesa per la finalissima

La squadra di Milly Carlucci non cambia: al suo fianco, come sempre, Paolo Belli. La giuria è composta da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e dall’esperta Carolyn Smith. Per dare voce al popolo da casa, a bordo pista, i commenti dei tribuni del popolo: Rossella Erra, Sara Di Vaira e Simone Di Pasquale. Alberto Matano è il custode del “tesoretto”. Il giudizio finale, oltre che alla giuria e agli opinionisti, spetta al pubblico da casa che potrà votare la propria coppia preferita direttamente sui social network, dai profili ufficiali di “Ballando con le stelle”.

Si prospetta un grande show per la finalissima di sabato 23 dicembre. Per l’occasione, come anticipato da TvBlog, a scendere in pista come ballerino per una notte è un grande nome della musica italiana: Riccardo Cocciante. Il cantante sarà protagonista del talent show di Rai 1 per celebrare i vent’anni di Notre Dame de Paris, uno dei musical più conosciuti della storia del teatro italiano, da lui composto e andato in scena per la prima volta in Italia nel 2002. Cocciante si esibirà anche con alcuni dei suoi più grandi successi musicali.

Attesa, inoltre, l’esibizione dei maestri di “Ballando con le stelle”, che saranno impegnati in una coreografia sulle note di un emozionante medley. Insomma una serie di esibizioni che sicuramente metteranno pressione addosso ai concorrenti che dovranno confrontarsi con dei mostri sacri come Cocciante e il corpo di ballo del musical di Notre Dame de Paris e lo show dei “maestri”.