Ballando con le stelle, quando manca davvero pochissimo alla finale del 23 dicembre Milly Carlucci si sbottona: parla del programma, di Maria De Filippi e di Selvaggia Lucarelli senza dubbio la giudice più discussa (e amata) del programma. Parlando di Ballando ha detto: “Trovo che sia miracoloso che un programma tematico, una gara di ballo, un talent, dopo 17 anni crei ancora così tanto interesse e divida l’Italia in un tifo tra guelfi e ghibellini. Riscaldarci nelle polemiche è tipico della nostra passionalità latina”.



Poi è passata a parlare della Zanicchi, personaggio rivelazione di questa edizione. “Iva è Iva, è una donna straordinaria con un grande senso dello spettacolo, sa molto bene quando deve fermarsi, è istintiva e nello stesso tempo molto razionale, è un ossimoro vivente, conosce bene il pubblico. Ci sta che ricorra a termini non da salotto perché la gente nella vita non parla come nei salotti”.

Ballando con le stelle, Milly: “Selvaggia Lucarelli valore aggiunto”



Quindi è stata la volta della Lucarelli. “Tutti contro Selvaggia? No, no. Selvaggia si fa indubbiamente notare, ma tutta la giuria è composta da persone con grande carattere ed è quello che ci vuole per fare televisione. C’è una giurata tecnica (Carolyn Smith) e una giuria di opinione fatta di personalità esplosive che con i loro ragionamenti articolati intercettano anche quello che viene detto a casa. Siamo variegati, è la nostra ricchezza”.



E ancora ha continuato Milly: “Penso davvero che la nostra sia la giuria migliore del mondo. In questo gioco io sono terza, non tocca a me fare la reprimenda, sono bravi a vedersela tra loro”. Selvaggia, per la quale si era parlato di un addio a fine anno, resta solidissima. Poi la conduttrice ha parlato della sua amica rivale Il Maria De Filippi.



“Il sabato sera è la serata per andare a ballare, fa parte del costume nazionale, quindi è la scelta migliore. Poi certo è la serata di spolvero, con le reti che mettono il loro abito migliore, quindi non ci possiamo lamentare se Canale 5 punta sui suoi prodotti più forti. Questo dualismo ha alimentato un’idea di inimicizia personale con Maria che non esiste assolutamente”.