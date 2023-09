Asia Argento vuota il sacco su Morgan. I due noti personaggi del mondo dello spettacolo hanno fatto scrivere pagine e pagine di gossip. La loro storia, iniziata nel 2000 e terminata nel 2007, ha fatto parecchio parlare. Caratteri entrambi forti e poco inclini all’ordinario, Asia e Morgan hanno avuto anche una figlia, Anna Lou Castoldi. Per questo la loro turbolenta relazione si può dire non sia mai finita del tutto.

In diverse occasioni l’attrice e il cantautore si sono lanciati frecciate e accuse pesanti. Proprio recentemente Asia Argento è stata ospite con la figlia Anna Lou di Silvia Toffanin a “Verissimo” su Canale 5. La figlia del noto regista dell’horror ha rivelato quali sono i suoi rapporti di oggi con l’ex Morgan. Inoltre ha fatto sapere a tutti cosa fa il papà della sua bimba, anche di notte.

La rivelazione di Asia Argento sull’ex Morgan

Proprio in questi giorni si è molto parlato di quello che ha combinato Morgan durante un concerto. Ad uno spettatore che gli chiedeva di cantare Battiato il musicista ha risposto con insulti e offese pesanti. Ne è nato un caso. Ma adesso è stata Asia Argento a Verissimo a fare alcune rivelazioni inedite sul suo conto. Silvia Toffanin ha chiesto all’attrice che tipo di rapporto ci fosse oggi con il papà di sua figlia Anna Lou. E Asia naturalmente non si è tirata indietro.

A conferma di una fine di rapporto tutt’altro che serena Asia Argento ha spiegato che praticamente con Morgan oggi non c’è alcun rapporto. Ad eccezione di un gesto piuttosto significativo da parte del cantante. “Non abbiamo rapporti praticamente – ha dichiarato Asia Argento – Ogni tanto mi manda la musica. Di notte mi manda delle canzoni sue”.

In seguito Silvia Toffanin ha ricordato ad Asia che Morgan ha detto di nutrire ancora forti sentimenti nei suoi confronti e di amarla ancora. L’attrice ha ribattuto: “Mi chiedo se una persona come lui sia capace di amare perchè quando ci si ama troppo è difficile amare gli altri. Questo è un grande problema. O magari ci si odia troppo”. Subito dopo Asia ha ammesso di voler ancora tanto bene a Morgan che considera il grande amore della sua vita. Infine la figlia Anna Lou ha spiegato: “Se posso aggiungere lei non mi ha mai parlato male di lui. Mi ha sempre incoraggiato tantissimo a vederlo”.

