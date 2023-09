Asia Argento, la foto con il figlio. Nico è il frutto dell’amore tra l’attrice italiana e il regista Michele Civetta. I due hanno convolato a nozze nel lontano 2008 poi la relazione è giunta al capolinea nel 2013: “Sono una madre sola, con i padri che non aiutanom non parlo di soldi ma di presenza. Ho trovato due uomini su due che non si prendono le loro responsabilità”, sono state le dichiarazioni di Asia Argento rilasciate nel corso dell’intervista per Quotidiano.net.

Asia Argento e la foto del figlio Nico. I fan dell’attrice italiana hanno commentato con cascate di cuori lo scatto di madre-figlio insieme. Nicola Giovanni Civetta ha compiuto oggi 15 anni e ovviamente in occasione del compleanno, Asia Argento non poteva che dedicare parole d’amore a Nico per la grande occasione: dalle foto del piccolo Nico che dormiva con un peluche a quelle più attuali che mostrano quanto è cresciuto e com’è diventato oggi.

Leggi anche: “Il significato choc di quel tatuaggio”. Asia Argento, tutti notano l’angelo sulla sua pancia, lei spiega perché lo ha fatto





Asia Argento e la foto con il figlio Nico: la dolce dedica per il compleanno. Com’è diventato oggi

“Ode a mio figlio Nico nel giorno del suo quindicesimo compleanno. “Tanti auguri young man Nico Civetta, sei sempre stato un’anima speciale, ed oggi brilli più che mai”, riporta il contenuto della didascalia a corredo delle foto: “Spesso le persone quando ci vedono dicono che ci assomigliamo, e per me non c’è complimento più lusinghiero. Siamo simili anche di carattere, e ci capiamo al volo, abbiamo gli stessi interessi, la stessa sensibilità”.

“Però fortunatamente tu sei meglio di me, molto più avanti con la capoccia”, e ancora: “Sei una persona, un artista incredibile, ed io sono riconoscente di essere testimone di ogni tuo successo e orgogliosa di come superi gli ostacoli diventando sempre più forte. Mi insegni tanto. Ogni giorno. Grazie Nico di avermi scelta come madre in questa vita, grazie di tutto, di tutto quanto. Davvero. Tua, mamma”.

Al di là della vita privata di Asia, i fan hanno avuto modo di seguire l’attrice nel corso della sua partecipazione al reality show L’Isola dei Famosi. Asia Argento, subito dopo il suo approdo sull’Isola, ha avuto parole dure nei confronti di alcuni naufraghi, in particolare Helena Prestes. Dopo il suo ingresso in scena, il pubblico non ha potuto che manifestare gli apprezzamenti nei riguardi dell’attrice, e non ultimo anche verso i numerosi tatuaggi che segnano il suo corpo. Una vera e propria artista, in tutti i sensi.