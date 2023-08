Morgan insulta il pubblico durante un concerto. Un video che sta facendo il giro del web italiano quello del giudice di X Factor che ha di nuovo perso la testa durante uno spettacolo. Non basta quello che è successo a Sanremo o in tante trasmissioni tv, Morgan perde di nuovo la testa e decide di prendersela stavolta direttamente col pubblico. Il motivo è semplice quanto assurdo: un uomo infatti, un pagante, aveva chiesto al cantante di suonare un pezzo di un altro artista, Franco Battiato.

È successo tutto durante il festival della bellezza di Selinunte, in Sicilia. A quel punto l’ex frontman dei Bluvertigo ha perso la pazienza e ha iniziato a urlare all’uomo che aveva fatto la richiesta:“Mi stai rompendo i co..oni a me, che ti sto dando una cosa. State zitti, basta! Avete rotto il c..o! Ho dei sentimenti!. Non sono un personaggio, andate a vedere Marrakesh o Fedez. Vai a fare in c..o, fr..io di me..a”.





Poco dopo il pubblico ha perso la pazienza e ha iniziato ad insultare a sua volta l’artista che ha perso ancora di più le staffe. “Non mi disturba, sono abituato a cose più gravi. L’indignazione ce l’ho io, perché ci siete voi al mondo. Cosa ridi? Hai una faccia da schiaffi, mi ricordi Aldo Grasso. Questo è spettacolo, bifolchi. Avete pagato, ma non sapete chi sono. Andate a casa vostra oppure state zitti, rispettate l’arte”.

E ancora Morgan: “Io ho dei sentimenti, non sono un personaggio. Andata a vedere e ascoltare altri. Visto che comunque sono un signore ve lo dimostro”, ha detto Morgan inferocito. Chiaramente il pubblico è rimasto di sasso e inorridito dal comportamento di Morgan e ha iniziato a fischiare e a chiedere di smetterla. Sui social il video è diventato virale e su Twitter è il primo in ordine di tendenze.

“Coglioni”, “bifolchi”, “stupidi” e pure un bel “frocio di merda”. Come se non fosse già abbastanza discutibile l’accostamento con Battiato, alla sua lezione-concerto sul maestro ieri a Selinunte Morgan ha insultato per 5 minuti buoni il pubblico. Questo un estratto da FB. pic.twitter.com/RDtURIcdO0 — Marco Rizzo (@Marco_Rizzo) August 27, 2023

“Come se non fosse già abbastanza discutibile l’accostamento con Battiato, alla sua lezione-concerto sul maestro ieri a Selinunte Morgan ha insultato per 5 minuti buoni il pubblico. Questo un estratto da FB”, scrive l’autore del video Marco Rizzo sui social. “Spero che gli organizzatori del Festival della Bellezza (!) provvedano presto quantomeno a delle scuse. E visto che nel suo sfogo Morgan dice che non gli interessano i soldi, mi chiedo se lo pagheranno per questa performance”.

