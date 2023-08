Elettra Lamborghini, nuovo imprevisto durante un concerto. La cantante sta girando l’Italia con il suo Elettraton Tour e recentemente ha dovuto affrontare dei momenti tutt’altro che semplici. Al Sammichele Music Festival un ragazzo le ha tirato addosso una bottiglietta d’acqua e lei ha dovuto interrompere tutto: “Mi potevi anche fare male. Hai bevuto? Non mi interessa…”.

“Perché se hai bevuto non vieni qui – ha detto piuttosto alterata Elettra Lamborghini – Perché ad un’altra cantante è arrivato qualcosa addosso e adesso ha dovuto cancellare tutto il tour. Guarda che è pericoloso ragazzi. Non mi interessa come mai, ma non lanci le cose qui” ha chiuso il discorso. Stavolta, invece, è stato il suo fisico a lanciarle un segnale per nulla rassicurante…

Elettra Lamborghini crolla dopo il concerto: il messaggio ai fan e come sta adesso

Durante il suo ultimo show a Mazara del Vallo (Trapani), in Sicilia, Elettra Lamborghini è svenuta e poco dopo ha inviato un messaggio ai suoi fan. Come al solito ha aggiornato tutti dal suo profilo Instagram spiegando cosa le fosse successo: “Ehi amici, questo è dopo… sono appena svenuta… Ma noi non molliamo niente, faceva molto caldo e forse ho perso troppi liquidi e ho mangiatro troppi cannoli. Ma non vi mollerò mai, miei fan”.

Nel video la vediamo sdraiata su un lettino mentre un assistente le tiene le gambe in alto per agevolare l’afflusso di sangue al cervello ed evitare un altro svenimento. Di sicuro la cantante nonché ereditiera della famiglia che ha creato l’omonima azienda automobilistica non ha alcuna intenzione di fermarsi né tantomeno di intaccare il legame con il suo pubblico ‘solo’, si fa per dire, per uno svenimento. Poi scherza: “E vi faccio anche la candela” dice e aiutata da un assistente si esibisce in un movimento che dimostra come il peggio sia passato.

La 29enne di Bologna, sposata dal 2020 con il dj Afrojack, se l’è vista brutta visto che da quelle parti la temperatura raggiunge tranquillamente i 40 gradi anche la sera. E il caldo, si sa, fa brutti scherzi a tutti, soprattutto se oltre alle condizioni climatiche aggiungiamo lo sforzo dovuto alla performance al fianco dei ballerini. Come si dice? Tutto bene quel che finisce bene, no? Però, la prossima volta, magari meno cannoli e più acqua…

