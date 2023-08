Elettra Lamborghini è in giro con il suo Elettraton tour. La cantante, famosa per unire diversi stili come il pop e il reggaeton è tornata sui palchi d’Italia per contagiare con la sua energia i suoi accaniti fan. Elettraton, il nome del nuovo tour estivo, è anche il nome del nuovo album dell’artista. L’artista si è già esibita e si esibirà in varie città italiane per il suo tour del 2023. Elettra Lamborghini ha aperto il suo tour estivo a Sassuolo, in provincia di Modena, poi sarà e Orosei, in Sardegna, e Ladispoli, nel Lazio, e concluderà il viaggio a settembre, con l’ultima tappa a Campanedda, in provincia di Sassari, in Sardegna.

Una delle tappe del nuovo tour era al Sammichele Music Festival, dove Elettra Lamborghini è stata ospite nella serata di venerdì 4 agosto. L’artista ha dimostrato, ancora una volta, il suo carisma e la sua abilità nell’intrattenere la folla, regalando momenti indimenticabili ai suoi fan ma purtroppo ha dovuto bloccare il concerto per sgridare un fan che si trovava tra le prime file del pubblico.

Leggi anche: “È piena di sangue”. Choc al concerto, la cantante colpita in faccia da un cellulare: la corsa all’ospedale





Elettra Lamborghini blocca il concerto e sgrida un fan

Il ragazzo, sembrerebbe ubriaco, ha lanciato una bottiglia d’acqua sul palco spaventando Elettra Lamborghini, che subito ha fermato il concerto per riprenderlo. “Mi potevi anche fare male. Hai bevuto? Non mi interessa. Perché se hai bevuto non vieni qui. Perché ad un’altra cantante è arrivato qualcosa addosso e adesso ha dovuto cancellare tutto il tour. Guarda che è pericoloso ragazzi. Non mi interessa come mai, ma non lanci le cose qui”, ha detto la cantante.

“Io non voglio la tua acqua! La dai al tuo amico. – ha detto ancora Elettra Lamborghini rivolgendosi al ragazzo tra il pubblico – Ma poi dico, ma tra tutte le cose che hai da fare se devi lanciarmi l’acqua non vieni qui. O sto sbagliando? Vabbè, chi se ne importa, l’importante è rimetterli al loro posto. Queste cose sono davvero pericolose. E adesso continuiamo con Caramello. Fatelo pure uscire, che non si sa mai”. Lo scorso mese la cantante statunitense Beba Rexha è stata colpita da un fan con un cellulare e ha dovuto interrompere il concerto per recarsi all’ospedale per curare la ferita con alcuni punti.

Nei giorni scorsi la rapper Cardi B ha scagliato un microfono contro una sua fan che le aveva lanciato un drink durante un concerto. La polizia di Las Vegas ha annunciato di aver aperto un’indagine. Lo stesso mese un altro spettatore ha lanciato una borsa che presumibilmente conteneva le ceneri della madre sul palco mentre la cantante Pink si esibiva a Londra e qualche giorno dopo alla stessa cantante è arrivata sul palco una forma di formaggio Brie.