Cantante colpita in faccia da un telefono durante un concerto a New York domenica. La cantautrice 33enne stava suonando un concerto domenica al The Rooftop at Pier 17 durante il suo tour Best F’n Night Of My Life, quando è stata colpita dall’oggetto, poi identificato come un cellulare, al volto. Come si vede in diversi video pubblicati su Twitter, l’artista è stata vista cantare e dirigersi verso la parte anteriore del palco, poi l’aggressione da parte di un ‘fan’ che si trovava appena sotto al palco e i momenti di panico.

La cantante è stata colpita al volto dal cellulare e subito sul palco sono intervenuti alcune persone appartenenti allo staff e la cantante, sanguinante sul viso, è stata postata nel backstage per i primi soccorsi e poi trasportata all’ospedale.

Bebe Rexha è tornata sulla scena musicale con il nuovo album Bebe il 28 aprile. Dopo mesi di attesa, l’artista ha annunciato l’arrivo del nuovo album svelandone anche la cover sul profilo Instagram ed è stato un vero successo. Negli ultimi mesi Bebe Rexha è stata una delle protagoniste assolute della scena musicale mondiale grazie alla collaborazione I’m Good (Blue) con David Guetta, vincitrice del premio Best Collaboration agli MTV Europe Music Awards e nominata nella categoria Best Dance/Electronic Recording ai Grammy Awards.

Questa è Bebe Rexha che viene portata fuori dal luogo del concerto qui a New York dopo che qualcuno ha lanciato un fottuto telefono e l’ha colpita in faccia mentre stava lasciando il palco”, ha scritto l’utente di Twitter pubblicando il video. “Ci stavamo tutti divertendo un mondo e anche Bebe, ci stavamo tutti divertendo, voglio dire, chi lo farebbe mai??? Speriamo che tu stia bene @BebeRexha”, ha scritto un fan sui social.

Bebe Rexha’s mother reveals that she had to get three stitches after someone in the audience threw a phone at her head during her concert. pic.twitter.com/6QjnlaIM5d — Pop Base (@PopBase) June 19, 2023

Come detto, dopo l’aggressione, il concerto di Bebe Rexha è stato fermato e la cantante trasportata all’ospedale per le cure necessarie. La cantante sta bene. La madre dell’artista è intervenuta per rassicurare i fan spiegando che i medici hanno applicato tre punti di sutura sulla fronte della figlia.