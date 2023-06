Samuele Bersani in lutto. Grande dolore per il famoso cantautore italiano, che riversa sui social tutte le sue lacrime per l’infausta perdita. L’autore di Giudizi universali si è lasciato andare a delle parole dolcissime per descrivere una donna che è appena scomparsa, lasciando un vuoto nella sua vita. L’uomo ha dedicato quindi della parole dolcissime a Flavia Franzoni, la moglie di Romano Prodi morta il 14 giugno scorso.

La donna se n’è andata nei frenetici giorni di Silvio Berlusconi e chiaramente la sua notizia è stata un tantino sovrastata da tutto il rumore mediatico che in quei giorni si propagava nell’etere dell’informazione italiana. La Franzoni se n’è andata per un malore improvviso che non le ha lasciato speranze. Molto conosciuta, nella Bologna di entrambi, era una conoscenza di Samuele Bersani che ha voluto ricordarla con parole dolcissime. Pur essendo stata la moglie di uno dei politici più importanti del paese, la donna è stata una personalità molto discreta.





Samuele Bersani in lutto. Grande dolore per il famoso cantautore

Dai racconti del cantatore emiliano, sembra che i due avevano l’abitudine casuale di incontrarsi per strada, sotto i famosi portici della città italiana. I due in genere si ritrovavano dopo aver fatto la spesa e sembra che Bersani avesse da sempre nutrito un grande rispetto per questa donna. Il cantautore racconta: “Se c’è una figura che mi ha costantemente colpito è stata Flavia Franzoni”.

“Non solo per il suo stile semplice, delicato, quasi anacronistico di mostrarsi ma anche per lo sguardo buono e le maniere gentili che la signora aveva sempre. A forza di incrociarci sotto ai portici, con le relative buste della spesa, ci si salutava da un po’ con un cenno degli occhi e un sorriso”, ha scritto Samuele Bersani.

E ancora: “La notizia della sua improvvisa scomparsa mi lascia un vero dispiacere […] L’ultima volta che li ho visti passeggiare a braccetto per il centro è stata solo 3 giorni fa. Con quel passo a sincrono che solo chi sta insieme da tutta una vita può permettersi. Buon viaggio Flavia!”. Parole davvero toccanti.

Leggi anche: “Cosa stanno cercando”. Scomparsa Kata, l’indiscrezione sull’ operazione dei carabinieri all’ex hotel Astor