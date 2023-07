Una vera e propria furia Elettra Lamborghini, che nelle ultime ore ha dovuto leggere delle critiche inaspettate sul suo fisico. Lei ha fatto un importante annuncio poco tempo fa, ma come spesso succede non ci sono stati solamente i complimenti ma anche gli attacchi gratuiti degli hater. E adesso ha voluto sfogarsi apertamente con i suoi follower, spiegando le ragioni che l’hanno fatta arrabbiare così tanto in questa occasione.

Elettra Lamborghini era finita nel mirino delle critiche non soltanto per il suo fisico, ma anche per un suo commento sugli stipendi: “Non invidio chi vive con 1500 euro al mese. Da piccola i miei genitori mi portavano a passare del tempo in una fattoria e io pensavo di voler vivere così, facendo le ricotte in casa. Mi sentivo una campagnola. Da un lato dico che vivrei nel nulla con 1500 euro al mese ma poi no, non invidio chi ci riesce. Le persone che coltivano la campagna, i contadini, che magari sono i più felici al mondo anche con quella cifra”.

Elettra Lamborghini, critiche per il suo fisico: “Ma dite solo stro***”

Ma più che essere presa di mira per il corpo, Elettra Lamborghini ha subito delle critiche perché il fisico le è cambiato repentinamente e ci sono state delle reazioni negative di alcuni suoi follower: “Allora per vostra informazione, dato che online leggo molte stro*** dove dicono che io abbia fatto diete miracolose di due settimane con cinque pasti al giorno. Sono mesi, almeno sei che lavoro per il mio cambiamento che è stato graduale. Nessuna magia, nessuna liposuzione e nessuna stro***.

Ppi l’ereditiera ha aggiunto: “Ripeto, ho semplicemente chiuso la bocca e mi sono allenata come una dannata. Più di una volta al giorno. Nessuna scusa, anche la sera tardi piuttosto non uscivo o mi svegliavo presto la mattina. Ho sudato? Sì, tanto. Avrei voluto magnarme una torta? Sì, più di una volta!! L’ho fatto per il semplice motivo che per reggere uno show di un’ora e mezza avrei dovuto allenarmi come si deve. E così è stato. Mi hanno sempre dato della ciccia in foto quando, invece, sono sempre stata peso forma, ora per qualche chilo in meno sono troppo magra“.

Infine, Elettra ha attaccato ancora gli odiatori della rete e ha ammesso di stare bene, nonostante il dimagrimento: “Fate pace con il cervello! Io mi vedo fighissima ma a parte fisicamente ho un’energia che non ho mai avuto in tutti questi anni e i miei valori del sangue sono meravigliosi, come la mia pelle. Questo è quello che conta”.