Vegetariana dal 2019, dopo aver letto un libro sulla filiera della macellazione, Elettra Lamborghini ha deciso di cambiare la sua alimentazione. Una dieta, o meglio un regime alimentare, che le ha permesso di tornare in splendida forma. L’artista, in particolar modo, avrebbe perso circa sette chili in poco più di due settimane.

“Sono molto contenta del mio dimagrimento. Mi sento molto meglio” ha detto nelle storie pubblicate su Instagram. Una dieta che le ha permesso di perdere chili, ma anche di guadagnare in salute. Il dimagrimento, come lei stessa ha spiegato sul suo account social, è stato solo una conseguenza dell’eliminazione di qualche “stravizio”. A contribuire alla perdita di peso anche un faticoso allenamento che Elettra Lamborghini segue con l’aiuto di personal trainer.

Elettra Lamborgini dieta, come ha fatto a perdere 7 chili in 2 settimane

Come ha fatto Elettra Lamborghini a perdere sette chili in due settimane? La cantante ha seguito una dieta a base di fibre e proteine, diminuendo, non eliminando, i carboidrati. Si tratta di 5 pasti. Per colazione è previsto un pasto a base di avena, dove la cantante opterà per un frutto (mela, banana) o dei biscotti d’avena accompagnati da un bicchiere di latte di soia. A metà mattina si mangia un’insalata mista con un’arancia tagliata a cubetti, carote, pomodorini e 50grammi di cubetti di tofu.

A pranzo sono previsti 80 grammi di riso integrale (o farro) bollito con 40 grammi di ceci (oppure fagioli o lenticchie). Un’insalata mista di pomodori, carote e zucchine e 30 grammmi di pane integrale. Al pomeriggio, come merenda, si mangia frutta secca, come anacardi o noci, con un bicchiere di latte di soia. Per la cena Elettra Lamborghini mangia due hamburger di soia o di farro con un contorno di broccoli. In alternativa può mangiare alimenti proteici accompagnati con insalata verde, pomodorini secchi, olive e carote.

Elettra Lamborghini è stata ingaggiata da Disney+ per il prossimo Italia’s Got Talent, ha in mente di tenere compagnia al suo pubblico ancora molto molto a lungo. In una intervista rilasciata a Vanity Fair lo scorso maggio, Elettra ha parlato della sua vita privata con il marito, il dj olandere AfroJack e del suo amore per la natura e la campagna. “Da piccola i miei genitori mi portavano a passare del tempo in una fattoria e io pensavo di voler vivere così, facendo le ricotte in casa, mi sentivo una campagnola. Da un lato dico che vivrei nel nulla con 1.500 euro al mese ma poi no, non invidio chi ci riesce”, ha detto la cantante, che poi ha ammesso di vergognarsi di guadagnare di più di un medico che salva le vite.