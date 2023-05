Elettra Lamborghini e l’annuncio bomba. In tanti conoscono la cantante nonché rampolla della famiglia che ha fondato la nota azienda automobilistica. Ebbene, forse non tutti sanno che la sorella dell’ex GF Vip Ginevra, è sposata col dj AfroJack. Il matrimonio, celebrato il 26 settembre del 2020 è stato un evento clamoroso, ma oggi arriva un’altra notizia. Non meno importante. Anzi.

Qualche tempo fa Elettra Lamborghini, che tra concerti, eventi e attività social sembra non fermarsi mai un momento, è stata al centro di una polemica. In tanti hanno criticato l’Isola dei Famosi per il cachet, ritenuto esagerato, dopo la sua partecipazione al reality condotto da Ilary Blasi. Il suo compenso si sarebbe aggirato infatti intorno ai 250mila euro. Mica male… quasi, quasi… Dov’è che si deve inviare il Curriculum Vitae? Va beh, faremo un’altra volta. Intanto, ecco la notizia bomba. Anzi, come dicevamo, l’annuncio bomba.

Elettra Lamborghini annuncia: “Ho una notizia per voi…”

Domani, mercoledì 17 maggio, Elettra Lamborghini compirà 29 anni. E mentre in tanti si chiedono cosa combinerà per il suo compleanno, in tantissimi hanno visto la sua ultima story su Instagram. D’altra parte per una che conta 7,2 milioni di follower, ogni post e gesto social finisce per diventare argomento di dibattito di moltissime persone. Ebbene la cantante ha appena fatto un annuncio che sta scatenando i fan.

“Domani è il mio compleanno, sono un po’ emozionata perché ho una notizia per voi…“. Subito in tanti hanno iniziato a ipotizzare che Elettra sia incinta. Al momento non c’è nessuna dichiarazione della cantante in merito. Bisognerà attendere domani quando, approfittando dell’occasione del suo compleanno, spiegherà a tutti di cosa si tratta.

🎧 – “Delincuente” di Boro Boro e Elettra Lamborghini è in top 100 classifica parziale airplay italiana 🇮🇹 pic.twitter.com/wf1zJIbxw4 — EarOne (@earonemusic) May 16, 2023

Ma Elettra vuole dirci che è incinta?🥹 pic.twitter.com/3SQVSPjFYH — ADTOOMUCH✨ (@adtoomuch) May 16, 2023

Mentre nei giorni scorsi c’era chi ironizzava sulla somiglianza tra Elettra Lamborghini e una concorrente all’Eurovision Song Contest, stavolta è proprio Elettra a far parlare di sé. Un utente dopo il suo annuncio ha commentato: “Ma Elettra vuole dirci che è incinta?“. E chi lo sa. Basterà attendere ancora qualche ora, poi il mistero sarà svelato. Hype ne abbiamo?

