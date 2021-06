Da qualche giorno ‘L’Isola dei Famosi’ è finita con la vittoria dello youtuber Awed. Ma stanno uscendo fuori alcune polemiche, nonostante ormai l’edizione sia ufficialmente terminata. Ad essere stata presa di mira è Elettra Lamborghini, che è stata l’opinionista del reality show di Ilary Blasi. Le attenzioni si sono concentrate in particolare sul suo compenso, che sarebbe stato stellare. Staremo a vedere de la cantante ed ereditiera vorrà rispondere a queste insinuazioni diventate sempre più pressanti.

Intanto, a rompere il silenzio in queste ore è stato l’ex naufrago Brando Giorgi, che ha fatto il punto della situazione sul suo stato di salute: “Per fortuna adesso sto meglio, ma non vedo ancora bene e spesso mi sembra che tutto giri attorno a me. Ci vuole ancora tanta pazienza”. Quindi, sebbene ci siano stati dei miglioramenti nell’ultimo periodo, per l’ex concorrente del programma Mediaset la situazione non è ancora perfetta e servirà del tempo per rimettersi definitivamente in forma smagliante.

Elettra Lamborghini ha rilasciato a Tommaso Zorzi un’intervista dopo l’esperienza e ha rivelato che non entrerà a far parte nuovamente del cast de ‘L’Isola dei Famosi’ l’anno prossimo: “So riconoscere i miei limiti”. Ma tornando sull’argomento principale, l’opinionista della trasmissione è stata accusata di aver guadagnato in maniera esagerata per esprimere i suoi giudizi sui concorrenti. Ed è stata tirata fuori una cifra monstre. Vedremo se queste indiscrezioni saranno davvero confermate ufficialmente.





Secondo quanto rivelato dall’esperto di gossip Alessandro Rosica, Elettra Lamborghini avrebbe ottenuto circa 250 mila euro: “Un quarto di milione. Con tutti i soldi che si è pappata senza fare nulla. Credeva di stare in un villaggio turistico, hanno soldi da buttare a Mediaset. Le hanno praticamente regalato un quarto di milione senza fare nulla. Poi parlano di crisi e vanno a trattare i prezzi dei naufraghi”. Una vera e propria bomba contro l’ereditiera, destinata a far parlare ancora tanti giorni.

Qualche ora fa Elettra Lamborghini ha parlato invece del vincitore Awed: “Se sono contenta del naufrago che ha vinto? No, in realtà va bene, tanto tutti quelli che piacevano a me erano usciti. Alla fine uno valeva l’altro. Ho una cosa che vorrei dire a un naufrago, si tratta di una cosa che non ho mai detto in studio. Lo dico ad Awed. Praticamente non l’ho mai detto, ma c’è stato un periodo che a me piaceva Awed”.