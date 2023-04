Elettra Lamborghini, apparizioni diradate in tv ma sempre star dei social amatissima dal suo pubblico. L’ereditiera e cantate 28enne che nei mesi scorsi è finita al centro del gossip per la presunta lite con la sorella ed ex GF Vip 7 Ginevra sta però per tornare sul piccolo schermo. È infatti uno dei giudici della nuova edizione di Italia’s Got Talent insieme a Frank Matano, Khaby Lame e Mara Maionchi. E con loro di recente è volata a Parigi, al Marvel Avengers Campus di Disneyland Paris per la precisione.

Ha infatti preso parte all’evento di promozione della terza parte di Guardiani della Galassia, il film diretto da James Gunn che uscirà nelle sale cinematografiche mercoledì 3 maggio 2023. Ma tornando ai social, proprio lì Elettra Lamborghini ha mostrato tutta soddisfatta il suo nuovo fisico. Si è messa a dieta, ha perso un po’ di chili e con lo sport ha scolpito ancora di più il suo corpo. Ora è “felice”.

Elettra Lamborghini, fisico al top: “Contenta del mio dimagrimento”

“Sono molto contenta del mio dimagrimento”, scrive sotto una recente Storia di Instagram. Poi la 28enne mostra il fisico al top, con le sue curve e anche gli addominali scolpiti. La dieta ha fatto bene anche a pelle e capelli. Tutto merito della corretta alimentazione adottata nelle ultime settimane, senza alcun ‘stravizio’.

Elettra Lamborghini è in formissima. E prontissima per i prossimi impegni professionali e per l’estate. Come ricorda il sito Gossip, ha iniziato a lavorare sul suo fisico dopo aver partecipato un reality di MTV nel 2016, allenandosi con il personal trainer Matteo Paolucci. Poi, nel 2019, la svolta sul piano alimentare.

È stata costretta a cambiare le sue abitudini a tavola per via di alcuni problemi con i valori del sangue, come svelato da lei stessa nelle storie social. Elettra Lamborghini è anche diventata vegetariana, dopo aver letto un libro su come fosse prodotta la carne. Ad oggi mangia tanta frutta, verdura e i sostituti vegetali delle proteine animali, come legumi, soia e tofu.