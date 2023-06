WhatsApp, Instagram e Facebook in down dalle 16.20 di oggi martedì 6 giugno.Si tratta del secondo down in poche ore. Ieri, intorno alle 19, le app di Meta aveva dato problemi non solo in Italia. WhatsApp, in particolare, sembra che abbia avuto problemi in tutto il mondo. “Ieri, a partire dalle 19.20 (ora italiana) su Twitter si sono accumulate le segnalazioni degli italiani che non riuscivano a usare l’app di messaggistica. Il portale Downdetector ha confermato che per un’ora, almeno fino alle 20.30, WhatsApp ha smesso di funzionare”.

“In Italia le prime segnalazioni sono arrivate dalle grandi città. Oltre i confini nazionali sembra che i problemi abbiano toccato anche l’India, il Pakistan, gli Stati Uniti, Regno Unito e molte altre”. Il motivo non è ancora stato reso noto ma sembra che la ragione sia la stessa. Si tratterebbe di problemi ai server per WhatsApp, dunque, come spesso accade negli ultimi mesi.





WhatsApp, Instagram e Facebook down: cosa sta succedendo

Quando si prova ad aprire l’applicazione per computer, infatti, viene fuori il messaggio “Computer non connesso”, a indicare che il servizio non è disponibile. Al momento l’azienda non ha comunicato le motivazioni ma potrebbe farlo nelle prossime ore. Quanto alla situazione di oggi, questo è quanto si legge: “Intorno alle 16.30 c’è stato un picco di segnalazioni su DownDetector degli utenti che non riuscivano a raggiungere e usufruire dei servizi di Meta. Da desktop risulta impossibile la connessione al servizio di messaggistica istantanea”.

“Ma anche gli altri social network risultano difficili da raggiungere, segno che le difficoltà di accesso continuano. Dall’azienda ancora nessuna comunicazione ufficiale. Il disservizio è durato almeno un’ora e ha riguardato principalmente l’accesso alle app Meta da desktop”. Si legge ancora su HD Blog: “Abbiamo superato i livelli del grande down di fine ottobre, quando il disservizio riguardò migliaia di utenti e creò danni anche agli operatori telefonici”.

E ancora: “É da un giorno che WhatsApp sta registrando un andamento altalenante: anche ieri sera dopo le 19:00 ora italiana si era verificato un problema che impediva alla piattaforma di funzionare correttamente. Oggi le segnalazioni provengono da tutto il Paese, da nord a sud. E WhatsApp non è l’unica piattaforma di Meta ad avere problemi”. Circa un’ora dopo il down è rientrato.