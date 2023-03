Elettra Lamborghini e l’annuncio ai fan in un video TikTok. Di recente la cantante è stata ospite di Stasera c’è Cattelan, il programma condotto da Alessandro Cattelan su Rai2 e ha parlato del momento no che stava vivendo: “Questo è un periodo brutto per me, sono triste e disillusa dalle persone”. nessun problema con il marito, Afrojack, sposato dalla cantante tre anni fa.

“Quest’anno saranno tre anni che mi sono sposata, con lui parlo in inglese ma ho imparato a capire anche l’olandese. Nessun problema con mio marito per fortuna – aveva proseguito Elettra Lamborghini – ma trovo in generale che le persone siano un po’ troppo cattive e la prendo troppo sul serio. In questi giorni ho pianto tanto e mio marito mi è stato sempre al mio fianco”.

Elettra Lamborghini aveva parlato del dolore della morte della sua cavalla, che le faceva compagnia da quando aveva tre anni. No comment per gli altri due traumi per cui ha deciso di farsi aiutare da uno psicologo, anche se molti utenti social hanno pensato che uno potesse essere collegato alla sorella Ginevra, ex concorrente del GF Vip 7 e con la quale non ha alcun tipo di rapporto.

Tutto bene, invece, con il marito, il dj e produttore Afrojack, sposato tre anni fa sul lago di Como, nella splendida Villa Balbiano. Lo scorso anno Elettra Lamborghini aveva parlato della possibilità di diventare mamma: “Quando diventerò mamma voglio essere la migliore del mondo: voglio fare le cose perbene, dare a mio figlio tutto il tempo e le attenzioni di cui avrà bisogno. E adesso sarebbe impossibile. Ma non c’è fretta. Siamo ancora giovani”.

E ancora oggi Elettra Lamborghini la pensa così. Lei e il marito pensano ancora alla carriera e a trascorrere dei momenti insieme all’insegna del relax e del divertimento. Per questo motivo, l’arrivo del ciclo mestruale, è stato celebrato con un video pubblicato su Tik Tok. Nel filmato si vede la cantante uscire dalla porta del bagno e ironicamente cantante la canzone ‘‘Ti ringrazio mio Signore” per poi dire a chi la inquadra.”Ora mi serve un assorbente”. Per il momento nessuna gravidanza, Elettra Lamborghini è felice così, insieme al marito, e non ha ancora intenzione di diventare mamma.