“Cosa ha fatto Ginevra”. Elettra Lamborghini, retroscena choc e pesantissimo: salta fuori la verità

Il gesto di Elettra Lamborghini sulla sorella Ginevra. Tutti sanno che le due sorelle sono da tempo in conflitto e non si parlano. A rivelare il possibile motivo era stata Sofia Giaele De Donà: “Elettra Lamborghini non parla con Ginevra perché le ha lanciato cacca contro l’auto“. Poi la gieffina ha aggiunto: “Le ha lanciato della cacca contro la macchina. Vuole fare la buona e umile ma non lo è”. Nelle ultime ore i riflettori si sono di nuovo accesi su Ginevra per le parole di Antonino Spinalbese.

Ospite di Verissimo Antonino Spinalbese ha dichiarato: “Se nella casa c’è stata una che mi ha colpito in modo particolare? Ginevra, che oltre ad essere una bellissima ragazza è anche una brava ragazza e questo è importante. Nella vita mi sono sempre fatto colpire o ingannare dal fascino estetico. Questo era un po’ il mio difetto. E Ginevra è proprio una bella ragazza, però mi ha colpito per la sua purezza, questa è la verità”. Ora, tuttavia, sulla gieffina spunta un retroscena che coinvolge anche la sorella Elettra.

Leggi anche: “Io e Ginevra, è successo…”. Verissimo, confessione bomba di Antonino Spinalbese





Le parole di Antonino su Ginevra e la reazione di Elettra

Durante l’ultima diretta Alfonso Signorini ha letto un messaggio di Antonino Spinalese per Ginevra Lamborghini: “Ginevra? Era la classica figlia di papà, quella che ha tutto, invece ho rivisto in Ginevra molte cose di me. Come la semplicità, il modo di divertirsi, di essere spensierati, anche se poi è una forzatura per non soffrire. Ginevra, di base, ha dentro un velo di tristezza. E poi ha un modo di sedurre tutto suo, che non è fisico. Ed è molto materna“.

Dopo queste parole Elettra Lamborghini ha reagito facendo un gesto inequivocabile nei confronti della sorella. Un’utente ha infatti scritto su Twitter: “Materna come quella volta che ha chiuso in una stanza per ore al buio la sorella Elettra“. L’incredibile episodio era già stato rivelato qualche tempo fa. Ora ci sono nuove conferme.

Le parole di Antonino su Ginevra… la loro storia sta diventando importante fuori dalla Casa? #GFVIP pic.twitter.com/YEP2KoPuaf — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 6, 2023

elettra con ginevra quel fatidico giorno pic.twitter.com/DYpbbjxM54 — gog𓆤 (@stigmavory) March 6, 2023

Elettra Lamborghini ha messo “mi piace” al tweet, confermando dunque che l’episodio è realmente avvenuto. C’è anche un video in cui si vede Elettra urlare e sbattere i pugni contro una porta chiusa. La cantante è davvero disperata, ma dall’altra parte non c’è reazione. Proprio un brutto episodio, chissà cosa era successo prima, ma certo che Ginevra non ne esce benissimo.

“Hanno passato la notte insieme”. GF Vip 7, la scoperta clamorosa: tra loro è cosa fatta