GF Vip 7, la scopera clamorosa. Il pubblico italiano ha avuto modo di assistere al loro caloroso abbraccio dopo mesi di distanza. L’ex di Belen Rodriguez ha finito la sua corsa al GF Vip 7 ha saputo trarre gli aspetti positivi dalla situazione: poter rivedere la sorella di Elettra e ovviamente la piccola Luna Marì. Ed è su di loro che si concentra il gossip delle ultime ore.

Il retroscena su Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini. Di recente alla redazione di Chi è arrivata una lettera da parte di una telespettatrice che ha rivelato: “Caro Alfonso, all’interno di questo GF Vip che – ahinoi – di certo non si fa ricordare per i modi gentili ed educati di molti dei concorrenti, permettimi di lodare la delicatezza e la tenerezza di due ragazzi“. La signora ha aggiunto: “Ginevra e Antonino, che non hanno avuto modo di viversi all’interno del programma ma hanno saputo dar ascolto a quella magia che fin dal primo giorno si era creata tra loro e hanno mostrato immenso rispetto per il sentimento che stavano iniziando a provare”.

E in ultimo: “Questi due ragazzi sono riusciti a fare una cosa che noi, abituati al tutto e subito, non sappiamo fare più, ovvero aspettare, aspettarsi. E cinque mesi non son pochi. Ginevra è riuscita sempre a sostenerlo dall’esterno e, pur con la riservatezza che li contraddistingue, hanno regalato anche a noi una scintilla del loro amore, arrivata luminosa e forte anche a casa”. Parole che hanno portato Alfonso Signorini ad ammettere: “Ginevra e Antonino piacciono molto anche a me. Al GF Vip non hanno avuto modo di stare tanto insieme, ma la loro alchimia, contro la quale nulla si può, ha avuto la meglio. Comunque vada, amore o solida amicizia li aspetta un bel futuro!“.

Questo accadeva a poche ore dall’eliminazione di Antonino e poi? Proprio al termine dell’ultima messa in onda del GF Vip 7, un gossip di Alessandro Rosica andrebbe a fare uscire allo scoperto un retroscena: “Non i Gintonic che passano la notte insieme a Roma, ma fanno davvero allora!”. Insomma, sembra che tra i due ex gieffini i sentimenti stiano parlando da soli permettendo alla frequentazione di proseguire anche lontano dalle telecamere del GF Vip 7.

Non i gintonic che passano la notte insieme a Roma, ma fanno davvero allora💣🔥#gfvip7 #GFVIPParty #Gintonic — Alessandro Rosica (@Investigsocial) March 3, 2023

E la signora che ha scritto alla redazione di Alfonso Signorini non sembra essere l’unica ad amare la coppia. Su Twitter tanti complimenti per l’affiatamento tra i due: “Autori non vi perdonerò mai per tutte le gioie che ci potevano dare in6 mesi nella casa sti due perché sono divertenti scherzano si perculano tutto ciòche non vedo nelle attuali ship nella casa che sanno solo litigare un giorno si è pure l’altro”, commenta un utente.