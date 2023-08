Nella mattinata di giovedì 24 agosto si sono svolti i funerali di Toto Cutugno, il grande cantante morto dopo una lunga malattia a 80 anni. Presenti alla cerimonia i suoi amici e colleghi Gianni Morandi e Pupo, con quest’ultimo che ha anche sottolineato un aspetto poco positivo. Infatti, nel corso del rito funebre, ci si è accorti di un avvenimento che si sperava non dovesse esserci. Quindi, l’ex opinionista del GF Vip ha voluto rammaricarsi per quanto successo.

Tanto dolore per la sua scomparsa ai funerali di Toto Cutugno. Sia all’arrivo del feretro che al termine della messa, i fan dell’artista hanno cantato a squarciagola il brano L’Italiano per omaggiarlo un’ultima volta. Sono stati ripresi diversi personaggi famosi che hanno risposto presente, tra cui appunto Morandi e Pupo, ma loro e anche tanta altra gente si sarebbero attesi una risposta decisamente differente da altri importanti cantanti.

Leggi anche: “Scusami, Toto…”. Adriano Celentano, dopo la morte dell’amico viene fuori tutto





Funerali Toto Cutugno, il rammarico di Gianni Morandi e Pupo

Dopo i funerali di Toto Cutugno, Gianni Morandi ha ricordato così il compianto collega 80enne: “Io ho un grande rispetto per Toto come interprete e anche come autore, perché ha scritto canzoni meravigliose, una delle quali, L’Italiano, che è tra le tre o quattro canzoni italiane più famose al mondo. Gli devo rispetto per questo, ma anche perché lo conosco da tanto tempo, abbiamo avuto sempre un buon rapporto, forse non negli ultimi tempi perché non ci sentivamo da un po’, però c’è sempre stato rispetto reciproco e anche un’amicizia”.

Ma è stato Pupo ad essere maggiormente rattristato per aver visto scarsa partecipazione di cantanti: “Nell’80 c’eravamo io, te, lui, Ruggeri, Benigni che presentava. Fu un’edizione di rilancio del Festival di Sanremo. La presenza di Gianni a questo evento è significativa. Sono mancati un po’ di colleghi, ci siamo solo noi due, mi è dispiaciuto un po’”. In realtà, come riferito dal sito Fanpage, c’erano in chiesa a Milano anche Ivana Spagna e Fausto Leali.

Infine, Morandi ha aggiunto: “Qualcuno diceva fosse un cantautore troppo popolare, io dico di no, dico che è stato un grande cantautore, ma anche un grande interprete”. Mentre per Pupo, Toto Cutugno è stato troppo bistrattato in Italia.