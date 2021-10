Morgan e Asia Argento, la verità sulla rottura solo oggi. Una coppia che continua a riempire pagine e pagine di gossip, nonostante abbia raggiunto il capolinea già da qualche tempo. Due personalità certamente originali e autentiche che pur dividendo in due l’opinione pubblica, continuano senza alcun dubbio a incuriosire. Una storia che sembrava essere destinata a durare per sempre, ma allora perché è finita?

Caratterini niente male, eppure la coppia ha resistito per ben sei lunghi anni, seppur con continui alti e bassi che alla fine hanno spezzato una corda sempre troppo tesa. Un grande amore, senza alcun dubbio, ma anche una costante dichiarazione di guerra che ha continuato a caratterizzare il loro legame.

Pare che le reciproche frecciatine non sia finite e che entrambi abbiano ancora qualche sassolino da togliere dalle loro scarpe. Nonostante svariate ospitate a diversi show televisivi, a molti fan della coppia sfugge di fatto il motivo per cui la storia abbia poi decido di naufragare definitivamente.





Un amore certamente non è mai finito, quello nei riguardi della figlia Anna Lou Castoldi, prova inconfutabile che a legarli esista ancora un aspetto decisamente importante. La verità sulla rottura? Pare che se da un lato Asia Argento abbia fatto abbassare l’asticella dell’autostima del cantante ma anche quello della bilancia, questo afferma Morgan, dall’altro la figlia del noto regista dell’horror sia sempre pronta a smentire.

Infatti Asia Argento non ha mai confermato le parole espresse dall’ex. Secondo l’attrice, Morgan pare abbia perso il sorriso e anche qualche chilo di troppo a causa di ben altro: “Mi dispiace che abbia individuato me come capro espiatorio per tutte le sue scelte dissennate (…) sarei stata pronta a venirgli incontro in ogni momento se solo avesse dato flebili segnali di resipiscenza” ha affermato Asia un po’ di tempo fa nel salotto di Live-Non è la D’Urso.