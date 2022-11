Antonella Clerici si appresta a condurre un nuovo programma. Come ha scritto il portale TvBlog tra non molto la presentatrice sarà protagonista in una veste molto interessante. Confermato al momento The Voice Senior, che dovrebbe avere il suo inizio a partire il 13 gennaio 2023, un’altra trasmissione la vedrà protagonista in un ambito della musica che lei ama particolarmente. Secondo Tvblog, il programma che Antonella Clerici presenterà sarà The Voice Kids, dunque la versione canora dedicata ai bambini e adolescenti, essendo under 18.

Nel frattempo Antonella Clerici è sempre protagonista a È sempre mezzogiorno e anche a lei può capitare di commettere una gaffe. La conduttrice ha sempre un modo sereno di condurre la sua trasmissione: riesce a infondere tranquillità nello spettatore e regala dei momenti di spensieratezza a chi guarda da casa il programma. Anche per questi motivi è una delle conduttrici più apprezzate e amate della tv italiana. Ha iniziato la sua diretta in modo scherzoso dando ai telespettatori gli ingredienti per la ricetta della felicità “ossia spensieratezza, buona cucina, voglia di stare insieme, storia e tradizione, sorrisi, buoni consigli… e Alfio quanto basta!”.

Antonella Clerici, gaffe a È sempre mezzogiorno

Poi è arrivato il momento della ricetta di Cristina Lunardini e a questo punto si è verificato un siparietto che probabilmente non era previsto. Anticipando le ricette di zia Cri, Antonella Clerici ha detto: “Abbiamo un panino zozzone qui, e tra poco avremo anche la ricetta di zia Cri che è zozzona quasi quanto il panino, ve lo dico”. Dopo aver sentito questa frase tutti i presenti in studio hanno iniziato a ridere, in particolare la diretta interessata che non riusciva neanche a parlare per le risate.

Cristina Lunardini ha chiesto alla conduttrice se il termine “zozzona” si riferisse a lei o al piatto che avrebbe preparato a breve. Per la gaffe si è piegato in due dalle risate anche Daniele Persegani, subito inquadrato dalla regia, mentre la conduttrice, imbarazzata, ha chiarito: “Nooo! Intendevo dire che la ricetta di zia Cri è zozzona, non zia Cri!”. “Ma dai! Volevo dire che la ricetta di zia Cri è zozzona” ha quindi ribadito Antonella Clerici tra le risate generali di tutti i suoi compagni di viaggio, mentre Cristina Lunardini, sempre ridendo, ha fatto una battuta dicendo: “È colpa del Persi! (Daniele Persegani, ndr.)”.

Archiviata la gaffe, Antonella Clerici ha svelato l’indizio numero 4 del gioco telefonico, non prima di commentare: “Menomale che almeno si ride”. Risate, ma anche momenti decisamente più seri nella puntata del cooking show di Rai1, dove poco dopo, durante la presentazione di una ricetta, la conduttrice ha annunciato una bella notizia, ossia la liberazione di Alessia Piperno, la ragazza italiana che è stata detenuta a lungo in Iran.