Momento indimenticabile per Antonella Clerici a È sempre mezzogiorno. Nella puntata del 27 settembre si è registrato un episodio praticamente unico nel suo genere, che ha lasciato a bocca aperta la conduttrice televisiva. Indubbiamente anche il pubblico che in quel momento era piazzato davanti al piccolo schermo sarà rimasto piacevolmente sorpreso da quei minuti veramente incredibili. Un gesto straordinario, che davvero in pochi avrebbero fatto, ma che da una persona in collegamento è giunta dal suo cuore.

Antonella Clerici a È sempre mezzogiorno è solita parlare di tanti argomenti, ma stavolta a rubare la scena è stato un telespettatore. Nei giorni scorsi, dopo la terribile alluvione avvenuta nelle Marche, lei si era lasciata andare a questa reazione sui social: “Carissimi, il mio pensiero è in questo momento per gli amici marchigiani che stanno vivendo questa tragedia! Vi sono vicina con un abbraccio!😔 La puntata odierna di è sempre mezzogiorno non era in diretta e non ho potuto esprimere la mia vicinanza, ma ne approfitto per farlo tramite i social”.

Antonella Clerici, sorpresa a È sempre mezzogiorno da un telespettatore

Antonella Clerici è solita quotidianamente fare il cosiddetto gioco telefonico a È sempre mezzogiorno, quindi il fortunato telespettatore che interviene in diretta ha la possibilità di indovinare una parola per portarsi a casa un bel premio. Stavolta colui che ha risposto alla chiamata del programma Rai ha fatto una richiesta insolita alla padrona di casa, che a reagito con sorpresa e con grande emozione. Parole che sono risuonate nella sua mente come una splendida melodia, così come in tantissime altre persone.

Il telespettatore ha esordito così a È sempre mezzogiorno: “Antonella, sono velocissimo. Nel caso in cui dovessi vincere, vorrei dare il mio premio in beneficenza”. E Antonella Clerici ha risposto mostrando tutta la sua sorpresa: “Questa è la prima volta che mi capita, chiederemo di poter devolvere la cifra in beneficenza. Intanto, ti ringrazio anticipatamente, grazie di cuore”. Poi la persona al telefono ha risposto, dopo aver letto con attenzione gli indizi forniti, e il successo è davvero arrivato.

I cinque indizi erano: può essere anche digitale; la apponi per accettazione; alle mostre c’è il registro; nei quadri la mette l’autore e si fa nell’autografo. La risposta esatta era firma e il telespettatore ha azzeccato la stessa, riuscendo nel suo intento di dare in beneficenza la somma di denaro vinta.