“Perché non l’ho fatto”. Antonella Clerici, la notizia del momento e il silenzio in tv: ora spiega tutto

Nella giornata di venerdì 16 settembre Antonella Clerici è andata in onda una nuova puntata di È sempre mezzogiorno, ma il pubblico ha subito notato una cosa inaspettata. Nel corso della trasmissione non è stato fatto alcun cenno all’alluvione che ha colpito la regione Marche nelle scorse ore, provocando morti, feriti e dispersi. Normalmente la conduttrice Rai è solita esprimere il suo pensiero su temi attuali, ma stavolta non è accaduto. Ma successivamente lei stessa ha svelato il motivo.

Dunque, Antonella Clerici a È sempre mezzogiorno non si è soffermata sull’alluvione nelle Marche per un motivo valido e i telespettatori non potranno quindi prendersela con lei. Visto che tra l’altro ha recuperato tutto con un post bellissimo sul suo profilo Instagram. Qui ha spiegato nei minimi dettagli le ragioni che l’hanno costretta a non poter dire nulla in televisione. Per evitare che i marchigiani e gli italiani in generale potessero lamentarsi per il suo gesto, la donna ha rotto il silenzio sui social network.





Antonella Clerici, a È sempre mezzogiorno non parla di alluvione Marche: motivo

Antonella Clerici a È sempre mezzogiorno non ha parlato dell’alluvione delle Marche, che ha devastato soprattutto la provincia di Ancona. In tanti erano rimasti perplessi di fronte a questa situazione inedita, visto il grande cuore della conduttrice televisiva. Ma c’è una ragione ben precisa dietro questa scelta. Lei non ha assolutamente colpe perché la Rai aveva preso già una decisione e non si poteva fare altrimenti. Andiamo a scoprire insieme cosa è accaduto e come ha poi reagito la presentatrice.

Nel corso della puntata televisiva non ha potuto parlare dell’alluvione delle Marche perché la trasmissione non era in onda in diretta, ma era stata precedentemente registrata. Queste le parole di Antonella Clerici: “Carissimi, il mio pensiero è in questo momento per gli amici marchigiani che stanno vivendo questa tragedia! Vi sono vicina con un abbraccio!😔 La puntata odierna di è sempre mezzogiorno non era in diretta e non ho potuto esprimere la mia vicinanza, ma ne approfitto per farlo tramite i social!”.

La Clerici ha chiosato così: “Come sapete, lunedì mattina andranno in onda i funerali della Regina Elisabetta, quindi l’appuntamento con la nostra casa del mezzogiorno è per martedì 20 settembre alle 11.55 in diretta! 🏡❤️ Passate un sereno fine settimana!😘”. Quindi, il pubblico ha compreso e poi apprezzato questo suo gesto.

“Purtroppo non è con noi”. Antonella Clerici, a È sempre mezzogiorno subito la brutta notizia