Nella giornata di lunedì 12 settembre Antonella Clerici è tornata con È sempre mezzogiorno per la gioia del pubblico, che ha dovuto rinunciare a questo appuntamento televisivo nel corso della pausa estiva. Ma subito si è partiti con una notizia sicuramente spiacevole, infatti c’è stata un’assenza importante. E la presenza di questa persona non sarà costante come successo in passato. A rivelare tutto è stata la stessa conduttrice televisiva, che si è rivolta direttamente verso le telecamere e quindi il pubblico.

Antonella Clerici ha annunciato durante la prima puntata di È sempre mezzogiorno che ci sarà un’assenza non di poco conto, che si ripeterà nel tempo. Intanto, ha rilasciato anche un’intervista e qui ha fatto una rivelazione sul compagno Vittorio Garrone: “No, non mi sposo, e non mi sposerò mai, perché come dico sempre il matrimonio non mi porta bene e noi stiamo bene così. Sono convinta che lui è l’uomo con cui non solo invecchierò, ma che non lascerò mai”. Quindi, non convolerà a nozze.





Antonella Clerici, a È sempre mezzogiorno l’assenza di Zia Cri

Dal 12 settembre è ritornata dunque la trasmissione top di Antonella Clerici, È sempre mezzogiorno, che è al suo terzo anno di vita. Tra le protagoniste ce n’era una amatissima dal pubblico e la sua assenza nel primo appuntamento della nuova stagione si è fatta sentire eccome. Per chiarire le ragioni della mancata presenza in studio è intervenuta la stessa padrona di casa, che ha parlato di motivazioni importanti alla base di questa scelta della donna, che comunque in qualche occasione risponderà presente.

Non c’è e non ci sarà quasi sempre Zia Cri, ottima con le sue ricette ma anche solo per supportare Antonella Clerici e gli altri protagonisti. La presentatrice Rai ha confidato ai telespettatori: “Zia Cri verrà solo una volta alla settimana perché, dopo un anno di aspettativa, ha dovuto riprendere il suo lavoro di insegnante. Quindi, ci sono questioni lavorative irrinunciabili ad aver fatto partorire questa decisione alla donna, la quale sicuramente è dispiaciuta perché non potrà essere sempre al fianco di Antonella.

Zia Cri, ovvero Cristina Lunardini, è famosa per le sue ricette che rispecchiano la tradizione dell’Emilia-Romagna. La sua città di origine è Rimini e sul social network Instagram è molto seguita, visto che conta oltre 27mila follower. Non si sa molto altro sulla vita privata, essendo una donna decisamente molto riservata e che pubblica post inerenti il mondo culinario.

