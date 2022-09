Antonella Clerici ed il matrimonio con Vittorio Garrone, clamorose novità. A vuotare il sacco è la conduttrice che oggi è tornata oggi in tv con È sempre Mezzogiorno. Un programma che sente suo e che in questi anni le sta dando non poche soddisfazioni. “Il mezzogiorno è un po’ la casa degli italiani, puoi cambiare le tende o il divano, ma resta sempre la casa. Ci saranno nuovi giochi, molto più interattivi e qualche cuoco nuovo, ma squadra che vince non si cambia. Il programma resta molto green, con il bosco che avrà sempre più spazio e sarà sempre più in primo piano”, ha spiegato.



“Speriamo di fare compagnia e dare leggerezza alla gente perché servono molto anche questi programmi”. È sempre mezzogiorno una scommessa senza dubbio vinta, un successo su tutta la linea dopo i dubbi della vigilia. Antonella Clerici lo aveva rivelato tempo fa nel corso di un’intervista. “Non lo faccio quasi mai perché non mi piace incensare, ma è giusto dare al mezzogiorno quel che è del mezzogiorno. Due anni fa registrare il 18% di share sarebbe stato impensabile, ora invece ce l’abbiamo fatta”.





Antonella Clerici, no al matrimonio con Vittorio Garrone: “Stiamo bene così”



“Sono particolarmente felice non tanto per me, perché i conduttori vanno e vengono, ma per tutto il gruppo di lavoro perché siamo una grande squadra”. E ancora: “Ci tenevo a dirvi questo oggi perché centrare un obiettivo così importante è veramente una bella soddisfazione. Grazie a tutti e un grazie, sopra ogni cosa, a Stefano Coletta (direttore di Rai1, ndr.) perchè ha creduto in questo progetto”. (Leggi anche Antonella Clerici e la figlia Maelle: com’è oggi).



Ma la notizia di oggi riguarda Vittorio Garrone. Un amore solido quello tra la conduttrice e l’imprenditore, intorno ai quali si è spesso parlato di matrimonio. Un matrimonio che non arriverà: “No, non mi sposo, e non mi sposerò mai, perché come dico sempre il matrimonio non mi porta bene e noi stiamo bene così. Sono convinta che lui è l’uomo con cui non solo invecchierò, ma che non lascerò mai”.



Antonella Clerici effettivamente ha alle spalle due matrimoni. Il primo con l’ex giocatore di pallacanestro Primo Motta, dall’89 al ’91. Il secondo con il famoso produttore musicale Sergio Cossa dal 2000 al 2005. Insomma, visto che le precedenti unioni ‘formali’ non sono andate a buon fine Antonella ci ha messo una pietra sopra.

