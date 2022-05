Antonella Clerici, quanto è cresciuta la figlia Maelle! La nota e amata conduttrice Rai, alla guida di numerosi programmi di successo e recentemente al timone di “È sempre mezzogiorno”, è molto seguita pure sui social. Anche se non ama pubblicare post troppo spesso. Giusto pochi giorni fa, comunque, ha pubblicato una foto con la figlia Maelle, che oggi ha 15 anni. Antonella Clerici è una delle donne della tv di maggior popolarità in Italia.

Ha condotto il Festival di Sanremo nel 2010, ma già era salita sul palco dell’Ariston come co-conduttrice nel 1994 con Pippo Baudo, nel 2005 con Paolo Bonolis e nel 2022 con Amadeus. Dal punto di vista della vita privata Antonella si è sposata due volte. Il matrimonio con Pino Motta è durato tre anni, successivamente è convolata a nozze con Sergio Cossa. Anche in questo caso la relazione non è durata e nel 2006 ha incontrato Eddy Martens. Dal loro amore è nata Maelle.





Antonella Clerici ha pubblicato su Instagram una story in cui compare insieme alla figlia Maelle. La piccola di casa, che vive con lei a Milano, è parecchio cresciuta. Nonostante la separazione dei genitori appare serena. La foto ha catturato l’attenzione di tantissimi follower e fatto strage di cuori. Mamma e figlia indossano infatti delle tute che hanno lo stesso colore del cagnone che è con loro. Un’immagine davvero buffa!

“Noi 3 stesso colore” scrive Antonella Clerici nella foto in cui compare con la figlia Maelle, divenuta ormai a 15 anni una ragazza. Giusto poco tempo fa la conduttrice aveva rilasciato un’intervista a Chi in cui parlava della figlia e di quello che le dicono i suoi professori. “Loro mi dicono che Maelle è sempre allegra, ha questo ‘buongiorno’ squillante, è sempre gentile e non è mai arrogante”.

Maelle assomiglia molto alla mamma Antonella Clerici nonostante il diverso colore dei capelli. Il sorriso, infatti, è davvero identico. Dopo la fine della relazione con Eddy Martens, papà di Maelle, Antonella Clerici ha ritrovato l’amore con il petroliere Vittorio Garrone e negli ultimi mesi si è parlato anche di matrimonio. Recentemente anche la salute di Antonella era stata oggetto di discussione. A causa di un’intossicazione, infatti, ha dovuto saltare una puntata. Il giorno dopo, comunque, tutto è tornato nella norma.

