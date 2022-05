La salute di Antonella Clerici ha fatto preoccupare moltissimo i telespettatori di ‘È sempre mezzogiorno’. Come vi abbiamo raccontato in un articolo precedente, nella giornata di martedì 10 maggio la conduttrice televisiva non è apparsa in diretta, infatti Rai1 ha trasmesso alcune repliche del programma. Poi lei era apparsa sul social network, in cui aveva spiegato ai suoi follower cosa aveva avuto. E aveva ipotizzato anche la causa del problema fisico, anche se nelle scorse ore ha riferito altro.

Parlando della sua salute, Antonella Clerici aveva rivelato in un video di circa 20 secondi postato su Instagram: “Non sono stata presente in studio perché stanotte ho avuto la febbre molto alta, una sorta di intossicazione. Quindi non sono stata molto bene. Spero domani di essere assolutamente con voi”. Ed effettivamente ce l’ha fatta, infatti la puntata dell’11 maggio è andata regolarmente in onda con la sua presenza fisica. Ma le sue condizioni non sono da considerare ancora buonissime.





Antonella Clerici e la sua salute, torna in tv e svela come sta

Ma la salute di Antonella Clerici non è ancora straordinaria. Infatti, ha fatto di tutto per rispondere presente e fare compagnia i suoi tantissimi telespettatori, ma le condizioni sono ancora non molto positive. Il pubblico ha subito notato che la sua voce non era quella solita, visto che era segnata dal problema fisico. Lei stessa ha ammesso che non è in forma smagliante, ma sicuramente va meglio rispetto alle ore precedenti. E nel suo annuncio in diretta ha escluso l’ipotesi coronavirus.

Rivolgendosi verso le telecamere, Antonella Clerici ha quindi rivelato: “Sono tornata dopo ieri che, come avete visto, c’è stata una puntata con un montaggio di dolci. Non sono ancora in splendida forma, ma non ho il Covid. Invece credo di aver preso l’influenza che hanno preso un po’ tutti. Sono tonica, ma tra qualche giorno ballerò e canterò”. Non ha avuto il coronavirus e nemmeno l’intossicazione, come aveva immaginato nelle ore precedenti. Dunque, sarebbe stata l’influenza a metterla momentaneamente ko.

Antonella Clerici lavora a ‘È sempre mezzogiorno’ dal 2020 e dallo stesso anno è stata conduttrice del programma musicale ‘The Voice Senior’. Indimenticabili comunque le sue impeccabili conduzioni de ‘La prova del cuoco’, che ha presentato prima dal 2000 al al 2008 e successivamente dal 2010 al 2018. Ora, ha avuto questo piccolo intoppo fisico, ma a breve tornerà più forte di prima come promesso.

