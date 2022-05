Grande preoccupazione nei fan di Antonella Clerici, infatti immediatamente dopo l’inizio di ‘È sempre mezzogiorno’ del 10 maggio, si sono accorti che la puntata non era in diretta e che quindi lei fosse assente. Sono stati mandati in onda dalla Rai alcuni pezzi riferibili a vecchi appuntamenti del programma culinario. E subito si è cercato di capire cosa potesse essere capitato alla donna. Dopo un bel po’ di mistero, è stata proprio lei a informare tutti attraverso un video sul suo profilo Instagram.

Quindi, ‘È sempre mezzogiorno’ in diretta non è stato trasmesso perché Antonella Clerici era assente per motivi sconosciuti fino a poco fa. Infatti, né la diretta interessata né la televisione pubblica italiana avevano comunicato delle variazioni sul palinsesto della trasmissione. Ma qualcosa inevitabilmente era successo e la presentatrice tv ha voluto poi fare chiarezza con un filmato, che ha fugato ogni tipo di dubbio. Purtroppo non è successo qualcosa di positivo nei confronti della donna.





Antonella Clerici assente a È sempre mezzogiorno: il motivo

Dunque, Antonella Clerici assente a ‘È sempre mezzogiorno’ inevitabilmente ha lasciato tutti di stucco. E il pubblico ha chiesto delucidazioni a gran voce. Dopo un po’ di preoccupante silenzio, la conduttrice televisiva è tornata a farsi vedere e ha spiegato tutto ai suoi follower. Ha pubblicato un breve video, della durata di circa 20 secondi, e ha rivelato di non essere stata in buone condizioni di salute. E che spera comunque di rimettersi in sesto al più presto per poter tornare a fare compagnia ai telespettatori dal vivo.

Nel video pubblicato da Antonella Clerici sui social network, Antonella Clerici ha quindi annunciato: “Non sono stata presente in studio perché stanotte ho avuto la febbre molto alta, una sorta di intossicazione. Quindi non sono stata molto bene. Spero domani di essere assolutamente con voi”. Ed è infatti la speranza di tutti i telespettatori di Rai1, basti vedere quanti messaggi ha ricevuto sotto il suo post su Instagram. Da sottolineare anche l’incitamento da parte di diversi personaggi famosi.

Ad esempio, Elena Sofia Ricci ha scritto: “Povera, rimettiti presto”, la cantante Giorgia: “Forza Anto”, Andrea Mainardi: “Riprenditi presto amica” e Rita Dalla Chiesa: “Antonellina, un abbraccio”. Fan comuni ancora: “Prenditi il tempo che ti serve, noi ti aspettiamo”, “Mi dispiace tanto, spero di vederti domani”, “Tanti auguri di una pronta ripresa”, “Rimettiti presto cuore”.

