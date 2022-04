Momento non bello per la conduttrice televisiva Antonella Clerici. Una vicenda molto negativa ha coinvolto anche la figlia Maelle e lei è stata costretta a denunciare tutto pubblicamente. Immediatamente ha voluto informare i suoi ammiratori di ciò che stava succedendo per prevenire conseguenze peggiori. E la speranza è che grazie a questo appello quasi disperato possa risolversi al più presto questa situazione. E purtroppo non è stata l’unica a rimanere coinvolta in questi eventi spiacevoli.

Intanto, durante la sua trasmissione ci sono stati degli ‘incidenti’ per Antonella Clerici. Problemi di natura tecnica hanno disturbato il collegamento con un ospite. Poi Antonella Clerici si è ustionata la lingua mentre stava assaggiando la carne, evidentemente troppo calda. Come se non bastasse ci sono state delle difficoltà anche durante il gioco al telefono col pubblico. La linea è caduta, solo che quando che la conduttrice l’ha ripresa dall’altra parte non c’era la stessa concorrente.





Antonella Clerici denuncia furto profilo social della figlia Maelle

Purtroppo la figlia Maelle è stata involontaria protagonista di qualcosa di abbastanza grave. La ragazzina, che ha 13 anni, ha fortunatamente trovato la pronta risposta di mamma Antonella Clerici, che ha utilizzato e sfruttato la sua popolarità per mettere al corrente di questa problematica. Sicuramente anche le autorità competenti saranno informate dell’accaduto e tutti sperano che mai più possano ripetersi vicende simili. Anche altri vip si sono trovati a fare i conti con disavventure di questo tipo.

Questa la denuncia social di Antonella Clerici: “Questo account è stato compromesso. Pertanto quello che vedete scritto è fake. Non sono parole di mia figlia Maelle”. Dunque, qualcuno è riuscito ad entrare nel profilo Instagram della 13enne e l’hanno violato. Ciò che dunque viene riportato su quell’account non fa riferimento ovviamente a Maelle. Immediatamente sul web gli utenti hanno manifestato solidarietà alla presentatrice Rai, visto che è ritenuta gravissima una violazione in presenza tra l’altro di una minore.

Ecco i messaggi dei follower di Antonella Clerici: “Con gli account dei minori ancora più infami, un abbraccio a Maelle”, “Vergognoso e schifoso”, “Roba da pazzi, non se ne può più di questi fake. Un bacio Antonella”, “Ma che vergogna, spero che vengano identificati”, “C’è un livello etico e morale sconsolante. Mi dispiace davvero tantissimo per la tua bambina Maelle”.

