Una puntata davvero piena di problemi quella andata in onda ieri giovedì 28 aprile. A “È sempre mezzogiorno” Antonella Clerici e i suoi intrattengono il pubblico presentando ricette prelibate poco prima di pranzo. Dal lunedì al venerdì, dalle 11:55 alle 13:30, dopo la cancellazione de “La Prova del Cuoco” il nuovo programma accompagna i telespettatori con leggerezza e tanti tutorial utili.

Ovviamente la conduttrice non è sola al centro del studio. Con lei c’è l’esperto di storia della gastronomia Lorenzo Biagiarelli, la nutrizionista Evelina Flachi, il panificatore Fulvio Marino, la cuoca Cristina Lunardini, detta Zia Cri e poi il simpatico Alfio Bottaro. Inoltre in ogni puntata ci sono chef che accompagnano lo staff con le loro ricette e i loro trucchi.





Aveva fatto scalpore qualche tempo fa la sostituzione di Antonella Clerici con Elisa Isoardi a “La prova del cuoco”. Successivamente il nuovo avvicendamento, poi il ritorno della Isoardi ed infine la cancellazione del programma che aveva dato il via a tanti ‘cloni’, un filone durato anni. Con la nuova trasmissione Antonella Clerici è tornata al timone nella stagione 2020/2021 ed il successo è stato immediato. Giovedì, però, ci sono stati degli imprevisti.

Certo è il bello della diretta che regala sempre qualche emozione in più. Stavolta, però, ci sono stati diversi ‘incidenti’. Intanto dei problemi di natura tecnica che hanno disturbato il collegamento con un ospite. Poi Antonella Clerici si è ustionata la lingua mentre stava assaggiando la carne, evidentemente troppo calda. Come se non bastasse ci sono state delle difficoltà anche durante il gioco al telefono col pubblico. La linea è caduta, solo che quando che la conduttrice l’ha ripresa dall’altra parte non c’era la stessa concorrente.

Diversi imprevisti, dunque, che hanno spinto Antonella Clerici ad esclamare: “Quest’oggi abbiamo tanti problemi, non so perché”. Poi rivolgendosi alla redazione ha chiesto: “Abbiamo messo il sale negli angoli? Ci sono dei cornetti rossi in studio? Forse il nostro successo dà fastidio a qualcuno”. Nonostante tutto la conduttrice è riuscita a mantenere il suo consueto sorriso e la sua simpatia: “Mi sono scottata, prima, assaggiando il tacchino. Non so cos’altro manca oggi, che deve ancora succedere”. Alla fine, niente di irreparabile…

