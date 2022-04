“È nata”. Antonella Clerici, l’annuncio in diretta: si allarga la famiglia di È sempre mezzogiorno

Annuncio straordinario di Antonella Clerici, che nel corso di ‘È sempre mezzogiorno’ ha voluto comunicare a tutti un lieto evento. Infatti, la famiglia del programma di Rai1 si è allargata con la nascita di una splendida bambina. Lei ha iniziato l’argomento, svelando il nome della piccola e le identità dei due genitori. Poi il neo papà ha deciso di intervenire in diretta e fornire anche alcuni dettagli sia sul parto che sul suo stato d’animo. Ovviamente per lui è uno dei momenti più felici della sua vita.

Intanto, nei giorni scorsi è uscita una notizia su Antonella Clerici riguardante il suo futuro. La sua trasmissione andrà in vacanza all’inizio del prossimo mese di giugno e, stando al sito ‘TvBlog’, ci sarà una sua collega a sostituirla. Andrà infatti in onda sul primo canale della Rai la trasmissione ‘Camper’, che prevede già la presenza del conduttore Tinto. Al fianco di quest’ultimo potrebbe però esserci una reduce da ‘L’Isola dei Famosi 2022’, ovvero Roberta Morise, che ha battuto la concorrenza di Bianca Guaccero.





Antonella Clerici, fiocco rosa a È sempre mezzogiorno’

Queste le parole di Antonella Clerici: “Nata Anais, la figlia di Alessandro e la nipote di Filippo”. E il genitore ha rivelato: “Mia moglie Fosca è stata bravissima, infatti il parto è stato veloce. Non pensavo perché in cucina sono abbastanza severo, ma come l’ho presa in braccio mi è scesa subito una cascata di lacrime”. Poi, come riferito da ‘Ultime Notizie Flash’, ha parlato anche lo zio Filippo: “La vedo così tenera e piccola”. E successivamente la conduttrice ha voluto fare una chiosa molto particolare.

Ad essere diventato papà è stato lo chef Alessandro Billi. E Antonella Clerici ha voluto concludere così lo spazio dedicato a questo meraviglioso annuncio: “Sì, poi però peccato che crescono. Io ce l’ho in piena adolescenza”. Infine, il cuoco ha aggiunto: “Mia figlia è nata all’ospedale di Novi, quindi voglio ringraziare tutti questi medici e infermieri”. Finalmente una notizia bellissima e serena in una trasmissione, che è parecchio seguita dagli instancabili ammiratori della presentatrice Rai.

Ad inizio mese invece Antonella Clerici aveva in mano un ventaglio. “Le signore da casa mi comprendono…”, ha detto Antonella Clerici. “Scusate, è un periodo che è così” ha proseguito rivolgendosi sia ai suoi compagni di viaggio presenti in studio che ai telespettatori sintonizzati su Rai1. Aveva quindi avuto delle vere e proprie vampate di calore.

“Al suo posto c’è lei”. Antonella Clerici, cambiamenti in vista: sostituita dalla collega