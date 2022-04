Una notizia non bella per Antonella Clerici sta circolando in queste ore. Lei è una delle regine della Rai e i vertici della televisione pubblica italiana hanno praticamente sempre puntato sulle sue performance professionali. Ma ora sono uscite fuori delle indiscrezioni che cambiano tutto e a breve potremmo assistere a qualche modifica sostanziale nei palinsesti. Al posto della presentatrice sarebbe stata scelta una sua collega, che così facendo riuscirebbe a imporsi su Rai1.

Circa un mese fa Antonella Clerici è stata intervista dall’Adnkronos e ha affermato: “Sono felicissima di essere tra i finalisti come host di un programma che è allegria, leggerezza e che tiene compagnia alle persone. Si tratta di una trasmissione che rientra nel mio spirito, divertente e divertito, in cui c’è il senso dello spettacolo, del gioco ma anche della riflessione. Quello del pranzo è un momento in cui coesistono tutte queste cose insieme ed è un programma davvero unico come colori, spensieratezza e sentimenti”.





Antonella Clerici, in estate sostituita da Roberta Morise alla Rai?

Il programma ‘È sempre mezzogiorno’ di Antonella Clerici è uno dei più fortunati e seguiti dal pubblico. Quindi, precisiamo subito che non si tratta di nessuna bocciatura per la donna. Ma, come succede praticamente ogni anno, con l’avvicinarsi della stagione estiva molte trasmissioni vanno momentaneamente in soffitta e lei avrà quindi l’opportunità di godersi una bellissima vacanza e concedersi il meritato riposo, dopo mesi decisamente molto intensi.

Il programma di Antonella Clerici andrà in vacanza all’inizio del prossimo mese di giugno e, stando al sito ‘TvBlog’, ci sarà una sua collega a sostituirla. Andrà infatti in onda sul primo canale della Rai la trasmissione ‘Camper’, che prevede già la presenza del conduttore Tinto. Al fianco di quest’ultimo potrebbe però esserci una reduce da ‘L’Isola dei Famosi 2022’, ovvero Roberta Morise. Lei sarebbe infatti riuscita a battere la concorrenza di Bianca Guaccero e potrebbe ritornare finalmente in veste di presentatrice.

Roberta Morise, classe 1986, è stata concorrente di Miss Italia nel 2004; poi dal 2006 al 2009 e nel 2022, in quest’ultimo caso solamente dal primo febbraio all’8 febbraio, è stata professoressa a ‘L’Eredità’. Dal 2018 al 2020 è stata co-conduttrice de ‘I Fatti Vostri’ con Giancarlo Magalli e poi è sbarcata in Honduras poco tempo fa. Ma la sua esperienza ha avuto decisamente vita breve.

“Lui al suo posto, si cambia”. Antonella Clerici, il suo pubblico dovrà abituarsi a un nuovo volto