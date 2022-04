Il programma ‘È sempre mezzogiorno’ di Antonella Clerici fa sempre risultati più che accettabili in termini di ascolti e la conduttrice televisiva è molto felice di fare compagnia al suo pubblico, con un format culinario che a lei piace tantissimo. Ad aiutarla moltissimo non è solamente la sua straordinaria professionalità, ma anche una passione incredibile per il mondo della cucina. Ma ora tutto è pronto a cambiare e i telespettatori dovranno farsene necessariamente una ragione.

Alcuni giorni fa, durante la presentazione del dolce preparato da Sal De Riso, il pubblico ha notato che la conduttrice aveva in mano un ventaglio. “Le signore da casa mi comprendono…”, ha detto Antonella Clerici. “Scusate, è un periodo che è così” ha proseguito rivolgendosi sia ai suoi compagni di viaggio presenti in studio che ai telespettatori sintonizzati su Rai1. “A me gli scaldoni vengono dopo aver mangiato la peperonata” ha detto scherzosamente Lorenzo Biagiarelli, con Antonella Clerici che, scoppiando a ridere, gli ha risposto: “La ragione per cui vengono a me è un’altra”.





Antonella Clerici, in estate sostituita da Tinto su Rai 1

Nonostante dunque Antonella Clerici stabilisca sempre dei primati importanti e sia una delle maggiori certezze della Rai, in vista dell’arrivo della stagione estiva dovrà momentaneamente lasciare la sua trasmissione e andare dunque in vacanza. Dal prossimo mese di giugno e fino all’inizio di settembre non la vedremo in onda e la tv pubblica italiana avrebbe già scelto il suo sostituto. Si tratta di un collega, che sarà protagonista di un programma che si ispirerebbe in un certo senso a ‘Linea Verde’.

Stando a quanto riportato dal sito ‘TvBlog’, al posto di Antonella Clerici dovrebbe lavorare il conduttore Tinto, il cui vero nome è Nicola Prudente. Si è scoperto anche il titolo della sua trasmissione, ‘Camper’, quindi sostituirà ‘È sempre mezzogiorno’ e rispetterà i medesimi orari di quest’ultimo programma dal lunedì al venerdì. Secondo le prime anticipazioni, le puntate sarebbero incentrate su vari giri in tutto il territorio italiano e saranno mostrate al pubblico immagini bellissime della nostra nazione.

Nicola Prudente, classe 1976, è un conduttore radiofonico e televisivo originario di Mesagne, in provincia di Brindisi. In televisione è stato protagonista con ‘Linea verde orizzonti’ su Rai 1, ‘Fuori di gusto’ su La7, ‘Frigo’ su Rai 2, ‘La prova del cuoco’ e ‘Linea verde’ su Rai 1, mentre dal 2019 è al timone del programma di La7, ‘Mica pizzi e fichi’.

