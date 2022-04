“Scusate, da qualche giorno è così”. Antonella Clerici, volto rosso e ventaglio: l’imprevisto in diretta

Antonella Clerici è tra i sei finalisti per il titolo che martedì 5 aprile verrà assegnato agli International Format Awards per la sezione miglior conduttore di un programma. Si tratta dell’unica italiana a competere nella sezione, in gara per la conduzione del suo È sempre mezzogiorno. L’annuncio è arrivato su Instagram da parte della stessa conduttrice che con il suo programma del mattino tiene compagnia a milioni di italiani.

Con la sua trasmissione, format originale creato da Stand by me, è l’unica italiana in gara, insieme ad artisti del calibro di Jimmy Fallon e di Gordon Ramsey. È ancora presto per gioire – i vincitori saranno annunciati infatti nella cerimonia del 5 aprile – ma si tratta di una grande soddisfazione per la Clerici, ormai da due anni alla guida di un programma che ha tenuto compagnia al suo pubblico in un periodo difficile come quello del lockdown e della pandemia.





“Sono felicissima – ha detto la conduttrice – di essere tra i finalisti come host di un programma che è allegria, leggerezza e che tiene compagnia alle persone. È un programma che rientra nel mio spirito, divertente e divertito, in cui c’è il senso dello spettacolo, del gioco ma anche della riflessione: quello del pranzo è un momento in cui coesistono tutte queste cose insieme”.

La puntata di venerdì 1 aprile è stata particolare per Antonella Clerici. Infatti durante la presentazione del dolce preparato da Sal De Riso, il pubblico ha notato che la conduttrice aveva in mano un ventaglio. “Le signore da casa mi comprendono…”, ha detto Antonella Clerici. “Scusate, è un periodo che è così” ha proseguito rivolgendosi sia ai suoi compagni di viaggio presenti in studio che ai telespettatori sintonizzati su Rai1.

“È colpa della primavera” ha provato a sdrammatizzare Cristina Lunardini, mentre Lorenzo Biagiarelli ha commentato invece dicendo: “Secondo me è l’umidità”. “Boh, forse sarà davvero la primavera, cosa volete che ci dica? Comunque ho gli scaldoni”, è stata la replica di Antonella Clerici. “A me gli scaldoni vengono dopo aver mangiato la peperonata” ha detto inoltre scherzosamente Lorenzo Biagiarelli, con Antonella Clerici che, scoppiando a ridere, gli ha risposto: “La ragione per cui vengono a me è un’altra”. Quella di venerdì 1 aprile è stata l’ultima puntata della settimana di È sempre mezzogiorno, motivo per cui la conduttrice sta per concedersi qualche giorno di relax per riprendere la forma migliore.

