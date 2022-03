Splendida notizia per Antonella Clerici. L’ha saputo davvero da poco e per lei è una soddisfazione enorme e chissà forse inaspettata. Certamente il suo impegno e la sua determinazione nell’ambito professionale ci sono sempre stati, non a caso è considerata una delle conduttrici televisive più apprezzate dal pubblico. La Rai non può fare a meno delle sue qualità lavorative e ora la stessa tv pubblica italiana non potrà che essere molto felice di quanto ottenuto dalla sua presentatrice.

Invece soltanto poche ore prima Antonella Clerici si era lasciata andare ad una rivelazione non bellissima sul suo compagno Vittorio Garrone: “Lo darà a Vittorio che poverino è stato operato di ernia d’urgenza. Adesso sta bene, lo rimettiamo in sesto, è un po’ zoppetto ma ha sofferto talmente tanto che l’operazione era necessaria”. Quindi, a quanto pare i dolori che ha dovuto sopportare il compagno della presentatrice sono stati fortissimi e i medici hanno dovuto optare per l’immediato intervento.





Prima di dirvi cosa ha detto Antonella Clerici e perché c’è così tanta gioia, vi proponiamo il commento pieno di entusiasmo del ceo e direttore creativo di ‘Stand by me’, ovvero uno dei produttori della trasmissione della donna: “Siamo davvero orgogliosi di aver ideato e prodotto il programma di cui Antonella è l’anima. Grazie al suo talento, alla sua empatia e alla sua capacità di parlare al pubblico in modo autentico, è riuscita a costruire un mezzogiorno spensierato e familiare”.

Antonella Clerici è stata intervista dall’Adnkronos e ha affermato: “Sono felicissima di essere tra i finalisti come host di un programma che è allegria, leggerezza e che tiene compagnia alle persone. Si tratta di una trasmissione che rientra nel mio spirito, divertente e divertito, in cui c’è il senso dello spettacolo, del gioco ma anche della riflessione. Quello del pranzo è un momento in cui coesistono tutte queste cose insieme ed è un programma davvero unico come colori, spensieratezza e sentimenti”.

Dunque, Antonella Clerici si è piazzata tra i finalisti del ‘C21 International Format Awards’ nella categoria ‘Best Host of a Television Format’. Lei è l’unica italiana che compete per questo prestigioso obiettivo. Tra qualche giorno scopriremo chi avrà vinto, infatti la proclamazione del vincitore avverrà nella giornata di martedì 5 aprile. Tutta l’Italia tifa per la presentatrice Rai.

“Operato d’urgenza”. Antonella Clerici, annuncio improvviso in diretta sul compagno Vittorio Garrone