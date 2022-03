“Operato d’urgenza”. Antonella Clerici, annuncio improvviso in diretta sul compagno Vittorio Garrone

Adesso è stata finalmente fatta chiarezza su quanto avvenuto nei giorni scorsi al compagno di Antonella Clerici. La stessa conduttrice televisiva si era mostrata insieme a Vittorio Garrone, ma aveva preferito non sbilanciarsi facendo comunque intuire che fosse successo qualcosa di spiacevole. Durante la trasmissione di ‘È sempre mezzogiorno’ del 28 marzo lei ha deciso di parlare e di spiegare la natura del problema, di cui è rimasto vittima il suo partner. Non è stata indubbiamente una passeggiata.

Antonella Clerici ha invece fatto piangere tutti qualche giorno fa per la sua dedica a Fabrizio Frizzi, nel quarto anniversario della sua morte: “Sono già passati 4 anni…Com’è cambiato questo mondo senza di te. Mi manca la tua allegria e la tua inconfondibile risata. Sempre e per sempre nei nostri cuori. #26 marzo”. Sotto il post della conduttrice della televisione pubblica italiana sono apparsi tantissimi commenti, nei quali è possibile leggere parole bellissime e commoventi.





E Antonella Clerici, nel momento in cui si stava soffermando su una ricetta di Zia Cri, ha voluto rompere il silenzio a qualche giorno di distanza dall’accaduto e ha spiegato che si è trattato di un’operazione d’urgenza. Quindi, Garrone ha rischiato seriamente di avere conseguenze molto gravi, ma è stato preso in tempo e in ospedale lo hanno sottoposto ad un intervento chirurgico per ristabilirlo. Ci sono ancora delle ripercussioni fisiche, ma lentamente sta adesso cercando di tornare alla normalità.

Queste le parole di Antonella Clerici, che si è rivolta al suo pubblico Rai mentre parlava della ricetta del banana bread: “Lo darà a Vittorio che poverino è stato operato di ernia d’urgenza. Adesso sta bene, lo rimettiamo in sesto, è un po’ zoppetto ma ha sofferto talmente tanto che l’operazione era necessaria”. Quindi, a quanto pare i dolori che ha dovuto sopportare il compagno della presentatrice sono stati fortissimi e i medici hanno dovuto optare per l’immediato intervento.

Vittorio Garrone aveva commentato così il supporto di Antonella Clerici, anche se non aveva specificato i dettagli del problema di salute: “Mi sono sentito da te così amato nel sacrificio interminabile che mi hai dedicato, nel alleviare le mie sofferenze e poi dopo notti in bianco, la tua energia e passione per il tuo pubblico del 12, per chi soffre più di me, per chi ha bisogno di conforto e leggerezza. Tu Amore nella gioia e nella sofferenza, tu per me vita immensa”.

