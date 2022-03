“Per sempre nel mio cuore”. Antonella Clerici, una perdita che fa troppo male: la foto

Giornata molto difficile per la conduttrice televisiva, che ha utilizzato il suo profilo social Instagram per un messaggio commovente, che ha colpito il cuore di tutti i suoi follower. Il 26 marzo non potrà mai essere un giorno qualunque e non solamente per lei. Infatti, si è verificata in questa data una perdita devastante anche per la presentatrice Rai, che non potrà mai dimenticare una persona che per lei è stata di vitale importanza. Il tempo scorre, ma il dolore sembra essere più vivo che mai.

Alcuni giorni fa vi abbiamo parlato invece di un altro episodio con protagonista Antonella Clerici. Lei ha deciso di prendere il sale e di metterlo su una cialda per provare subito ad assaggiare il cibo. E a quel punto il caos: “Sento puzza di bruciato, va tutto a fuoco”. Infatti, la carta è andata in fumo ma fondamentale è stato l’intervento del cuoco, che ha detto: “Si vede che ho fatto il pompiere, quando facevo il militare”. E poi la padrona di casa ha fatto mea culpa, capendo l’errore.





Antonella Clerici ha dunque fatto piangere migliaia e migliaia di suoi ammiratori per una foto toccante e un messaggio che rimarrà impresso nella memoria di tutti: “Sono già passati 4 anni…Com’è cambiato questo mondo senza di te. Mi manca la tua allegria e la tua inconfondibile risata. Sempre e per sempre nei nostri cuori. #26 marzo”. Sotto il post della conduttrice della televisione pubblica italiana sono apparsi tantissimi commenti, nei quali è possibile leggere parole bellissime e commoventi.

Dunque, nel suo post Instagram ha ricordato l’amico e collega Fabrizio Frizzi, deceduto il 26 marzo di 4 anni fa, dopo una grave malattia. Ha scelto come immagine quella in cui stanno insieme a lei Frizzi e l’altro amico Carlo Conti. Queste le principali reazioni dei follower: “Per me lui è andato a fare una lunghissima vacanza, si sente ancora la sua risata”, “Sarà sempre nei nostri cuori”, “Era come un padre, un figlio e un marito per tutti noi”, “Grandissima persona, non c’è nessuno come lui”.

Fabrizio Frizzi, il 25 marzo del 2018, quando erano trascorsi cinque mesi dall’ictus, peggiorò all’improvviso e fu ricoverato in ospedale per un’emorragia cerebrale. Morì alle 4.30 del giorno dopo, lasciando il pubblico incredulo. Nel febbraio di due anni fa Amadeus e la vedova Carlotta Mantovan lo hanno ricordato al Festival di Sanremo. Era stato omaggiato all’Ariston anche l’anno prima da Claudio Baglioni.

