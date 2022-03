“La malattia è tornata”. Dramma Sinisa Mihajlovic, la notizia più brutta: “Mi ricoverano in ospedale”

Brutte notizie per l’allenatore di calcio del Bologna, Sinisa Mihajlovic. Nella giornata del 26 marzo ha indetto una conferenza stampa e ha comunicato a tutti che purtroppo la terribile malattia è tornata. L’ex calciatore aveva rivelato di essere stato colpito da una leucemia acuta nel luglio del 2019 e si era sottoposto ai cicli di chemioterapia. Dopo oltre 40 giorni di ricovero in ospedale, era riuscito a ritornare ad allenare la compagine emiliana il 25 agosto dello stesso anno.

Alcuni mesi fa Sinisa Mihajlovic ha ricevuto una splendida notizia. Infatti, è nata Violante, la figlia di Virginia Mihajlovic e Alessandro Vogliacco, calciatore professionista. La figlia del famoso Sinisa aveva fatto sapere a tutti la notizia della sua gravidanza con un video pubblicato su Instagram nel maggio scorso. Nel filmato si vedeva la figlia dell’allenatore del Bologna consegnare un pacchetto prima al suo compagno e poi a nonno Sinisa. “Che abbia inizio il nostro viaggio più bello” .





E adesso Sinisa Mihajlovic ha dato la notizia che nessuno voleva sentire, ovviamente in primis lui: “Devo iniziare un percorso terapeutico per evitare complicanze e la prossima settimana mi dovrò assentare. Stavolta però non entrerò in scivolata come due anni fa, ma giocherò d’anticipo. Spero che i tempi saranno veloci, ma dovrò assentarmi per alcune partite. Questa malattia è molto coraggiosa per aver voglia di affrontarmi ancora. Se non le è bastata una lezione, sono pronto a darne una seconda”.

Dunque, la leucemia purtroppo ha fatto ritorno ma Sinisa Mihajlovic ha ancora tanta voglia e forza di lottare: “Mi vedete ora più sereno perché so cosa devo fare e la situazione è molto diversa. Si può cadere, ma bisogna trovare la forza per rialzarsi. All’inizio della prossima settimana sarò ricoverato in ospedale e so di essere in ottime mani, seguirò la squadra dalla mia camera di ospedale. Non è stato fortunato per la squadra questo inizio di 2022, ma sono certo che i ragazzi non mi deluderanno”.

Infine, conversando ancora con i giornalisti, Sinisa Mihajlovic ha aggiunto: “Io lotterò sempre insieme a loro e loro lotteranno per me. Non molleremo di un centimetro, risaliremo in classifica e tornerò qui. Voglio ringraziare il presidente e la città. Rispettate il mio diritto alla privacy per il tempo che sarà necessario. Parlate di me come allenatore, ma lasciate l’uomo alle sue esigenze. Ci vediamo presto e forza Bologna”.

