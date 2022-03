Fedez e l’intervento per il tumore, mamma Annamaria rompe il silenzio: le sue parole e la foto

Tutta l’Italia è stata con il fiato sospeso dopo l’annuncio di Fedez, che ha comunicato di essere malato e di essere costretto a iniziare un percorso per la guarigione. Poi il rapper milanese ha comunicato di avere un raro tumore al pancreas e ha mostrato anche le foto post-intervento con la cicatrice. Lui è quindi stato sottoposto ad un’operazione chirurgica e fortunatamente il male è stato preso in tempo, quindi ci sono altissime probabilità che il giovane possa ristabilirsi pienamente.

Queste erano state la parole di Fedez sulla sua malattia: “Settimana scorsa ho scoperto di avere un raro tumore neuroendocrino del pancreas. Uno di quelli che se non li prendi per tempo non è un simpatico convivente da avere all’interno del proprio corpo. Motivo per il quale mi sono dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico durato 6 ore per asportarmi una parte del pancreas (tumore compreso). A due giorni dall’intervento sto bene e non vedo l’ora di tornare a casa dai miei figli. Ci vorrà un po’”.





In seguito all’intervento erano arrivati tantissimi commenti di supporto nei confronti di Fedez, a partire ovviamente da sua moglie Chiara, ma anche dalla cognata Valentina Ferragni e anche dal leader della Lega, Matteo Salvini, che ha messo da parte gli scontri del passato per augurargli il meglio. Mancava all’appello il messaggio della mamma del cantante, Annamaria Bellinzaghi, che non è tardato ad arrivare. Parole bellissime quelle della donna, che hanno trovato sostegno in tutti i fan.

La signora Annamaria ha pubblicato una foto di Fedez in ospedale e ha scritto come didascalia: “Super felice. Super ripresa, sei una roccia. Ringrazio tutti per il supporto”. A commentare immediatamente Chiara Ferragni con un cuore, Valentina Ferragni: “Daje” e altri cuori da Chiara Biasi e Giusy Ferreri. Tutti sono con lui e sperano che quanto prima possa sconfiggere definitivamente questo tumore, che inevitabilmente allo ha colpito senza preavviso e che lo ha fatto preoccupare notevolmente.

Dopo il post di Fedez, che si è fatto fotografare sul letto d’ospedale dopo la delicata operazione e ha ringraziato tutti per il sostegno, anche quello di Chiara Ferragni, che non l’ha lasciato solo un secondo: ”Avevamo paura per tutto: la sua diagnosi, il suo intervento chirurgico, la sua guarigione, la nostra vita e la situazione della nostra famiglia. Grazie a tutte le persone che ci hanno fatto sentire il loro amore”.

