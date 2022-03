Sono stati giorni difficili per Fedez e anche per Chiara Ferragni, che non lo ha mai lasciato solo. Il rapper ha scoperto di essere malato pochi giorni prima del quarto compleanno del figlio Leone e sapendo dell’imminente intervento, il primo compleanno della più piccola Vittoria è stato celebrato in anticipo. Dopo un’assenza dai social che aveva insospettito i fan, Fedez ha rotto il silenzio e rivelato i suoi problemi di salute.

Non aveva specificato quali, ma dalle parole del marito di Chiara Ferragni si intuiva che erano seri. Problemi di salute gravi e un importante percorso di cure da intraprendere. Poi più nessuna news fino a giovedì 24 marzo, quando i Ferragnez hanno condiviso delle immagini dall’ospedale San Raffaele di Milano e spiegato la situazione.





Chiara Ferragni, il dolce gesto per Fedez in ospedale

Fedez è stato operato all’addome. Un intervento al pancreas a causa di un tumore durato circa 6 ore eseguito dal dottor Massimo Falconi, primario di Chirurgia del pancreas dell’ospedale milanese.”Questo tipo di tumore ha fortunatamente maggiori possibilità di cura e migliori possibilità di guarigione con le opportune terapie”, ha spiegato il medico in un’intervista.

Dopo il post di Fedez, che si è fatto fotografare sul letto d’ospedale dopo la delicata operazione e ha ringraziato tutti per il sostegno, anche quello di Chiara Ferragni, che non l’ha lasciato solo un secondo.”Avevamo paura per tutto: la sua diagnosi, il suo intervento chirurgico, la sua guarigione, la nostra vita e la situazione della nostra famiglia. Grazie a tutte le persone che ci hanno fatto sentire il loro amore, chi ha allungato la mano e ha detto una preghiera per noi: ci ha dato molta forza”, ha scritto.

Chiara Ferragni è stata sempre accanto al marito, che è ancora ricoverato ma presto potrà tornare a casa. In queste ultime ore l’influencer ha pubblicato diverse foto scattare nei giorni antecedenti all’intervento. E ha anche svelato di aver indossato la fede nuziale di Fedez “accanto alla mia durante l’intervento chirurgico”. Quindi ha fatto vedere i due anelli realizzati appositamente per loro da Pomellato per il matrimonio. Un gesto davvero dolce.

“Cosa succede con quel tumore”. La malattia di Fedez, parla il chirurgo che lo ha operato