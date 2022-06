Antonella Clerici, la confessione privata. Ben 58 anni compiuti e un volto che negli anni si è lasciato apprezzare dal pubblico proprio per la sua spontaneità. La conduttrice non si è mai mostrata attraverso alcun filtro e nel corso di un’intervista per La Repubblica non ha omesso nulla della sua vita professionale e privata.

Antonella Clerici, la confessione arriva in un tempo di importanti bilanci. Focus non solo sulla vita professionale della conduttrice che ha di anno in anno portato un successo dietro l’altro, ma anche somme tratte alla luce di una vita privata che Antonellina non ha mai tenuto nascosto ai fan. Lo ha dimostrato anche questa volta, mettendo nero su bianco cosa sta succedendo. (Antonella Clerici, la novità a È sempre mezzogiorno).





Antonella Clerici, la confessione sul corpo

Antonella Clerici, l’età e il tempo, ma anche il fisico che cambia. La conduttrice si è lasciata andare a una confessione privata: “Non mi metto in competizione, sono una donna piacente con i suoi difetti. Se sono fuori forma lo dico, il rapporto col pubblico è diretto. Credo che tutta Italia conosca i miei disturbi per la menopausa. E bisognerebbe parlarne di più, non c’è niente da vergognarsi. Le mie spettatrici sono cresciute con me: anche a me cedono parti del corpo che prima stavano su. Mica sono diversa dalle altre”.

Antonella Clerici ha risposto con la stessa immediatezza di sempre. Andare in pensione? La conduttrice viaggia alla stessa lunghezza d’onda di pensiero dell’amica Mara Venier: “Uno sente quello che ha da dare. Col nostro lavoro puoi non andare in pensione. Guardi Vasco Rossi, ha 70 anni, l’artista non ha età. Se penso al vestito indossato a Sanremo nel 2010, alla mia età non lo metterei più. Ma lo spirito non è cambiato”. (Antonella Clerici e la figlia Maelle: com’è oggi).

Poi un dettaglio svelato nel pieno dei suoi 58 anni: “Il mio sogno proibito sarebbe fare nella casa nel bosco un talk stile Oprah Winfrey, intervistare gente che piace a me”, rivela Antonella Clerici. “Mi concentro nel fare bene in quello che faccio. Non voglio essere la più ricca del cimitero. Il vantaggio dell’età è che non devi dimostrare tutte le volte che sei bravo, lasciamo spazio anche ai conduttori”.

