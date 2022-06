Antonella Clerici, novità alle porte per la conduttrice. Tempo di bella stagione e di vacanze che lasciano ricaricare le batterie dopo i lunghi mesi invernali. Ed è così anche nel mondo della televisione. Con l’estate alle porte, anche le trasmissioni mettono in pausa i fan. Ma che fine farà È sempre mezzogiorno? I Telespettatori fremono di saperlo.

Antonella Clerici, la novità di oggi è fresca di giornata. La conduttrice di È sempre mezzogiorno è pronta ad andare in vacanza ma non prima di aver rassicurato i suoi affezionatissimi fan. Infatti a settembre ricomincerà con questa trasmissione e con The Voice Senior. L’intervista su La Repubblica di Antonella Clerici è un’esplosione di belle notizie.





Antonella Clerici, la novità

“Col direttore Stefano Coletta parliamo molto, ma per me è giusto. Se vogliamo fare uno speciale, È sempre mezzogiorno può diventare Mezzanotte a Natale”, sono le parole di incipit di Antonella Clerici in vista delle novità che l’attendono. (Antonella Clerici, annuncio in lacrime).

Ma all’orizzonte nel futuro professionale di Antonella Clerici anche un altro piccolo sogno da realizzare. La conduttrice lo afferma senza troppi giri di parole e con l’immediatezza per cui si è lasciata apprezzare nel corso di tutti questi anni alla guida di programmi di punta.

Antonella Clerici al Festival di Sanremo? Risponde la conduttrice: “Prima di chiudere la carriera mi piacerebbe”. Antonellina nel corso della stessa intervista lancia anche un messaggio importante. Ecco le sue parole.

Un messaggio da una donna per tutte le donne: “Io ho avuto successo grazie alla mia imperfezione” dice Antonella Clerici che poi tiene a sottolineare: “Alle ragazze dico siate imperfette, diverse, uniche”. la frecciatina arriva tra le righe come replica alle critiche. Ma Antonella Clerici è sempre pronta a tirare dritta per la sua strada con un bel sorriso in primo piano.

