Gigi D’Alessio e il figlio LDA insieme sul palco. Nei mesi scorsi si è fatto un gran parlare di Luca D’Alessio. Il cantante figlio d’arte è stato uno dei protagonisti indiscussi di Amici 21. Nonostante l’eliminazione prima di arrivare in finale LDA ha sicuramente colpito il pubblico per il suo talento e la determinazione nel cercare la propria strada. Il suo singolo “Quello che fa male” ha battuto qualsiasi record di Amici, conquistando prima un disco d’oro e poi uno di platino. Ma non è tutto.

LDA è stato il primo ad ottenere un contratto discografico con un’etichetta importante, la Columbia Records – Sony Music Italy. Inoltre è arrivato anche il tour promozionale per lanciare il primo album che porta il suo stesso nome: LDA. Le sorprese comunque non sono finite. Venerdì 17 giugno, infatti, Gigi D’Alessio sarà protagonista di un grande show, con un concerto direttamente da Piazza del Plebiscito in occasione dei 30 anni di carriera.





Gigi D’Alessio in concerto insieme al figlio LDA

Sull’ultimo numero di TvMia Gigi D’Alessio ha spiegato che sul palco con lui ci sarà anche il figlio LDA: “Sono emozionato voglio realizzare qualcosa di immenso e unico che spera verrà ricordato. Sul palco con me ci sarà anche un cantante speciale, mio figlio LDA. Chissà magari mi metterò a rappare con lui”.

Dunque Gigi D’Alessio e il figlio LDA insieme in concerto, un evento unico nel suo genere. Il cantautore napoletano ha poi annunciato quali altri artisti gli faranno compagnia per l’occasione. Con Gigi saranno sul palco anche i protagonisti degli ultimi festival di Sanremo Amadeus e Fiorello. Poi Vanessa Incontrada che si cimenterà col dialetto napoletano. Infine saranno presente anche Clementino ed altri autori.

Gigi D’Alessio non vede l’ora di cantare venerdì 17 giugno. Sarà una festa speciale, come lo stesso cantautore ha rivelato: “Saranno in tanti ad aiutarmi a ricordare questi anni di carriera in quello che vuole essere un omaggio anche a tutti i napoletani da Totò a Maradona”. Il grande show sarà trasmesso su Rai1 venerdì 17 giugno a cominciare dalle 21 e 25.

