Antonella Clerici, lacrime a È sempre mezzogiorno. La conduttrice ha aperto la trasmissione ricordando un’amica scomparsa. Una notizia che l’ha colta a pochi giorni dalle vacanze estive. Questa settimana sarà l’ultima di questa edizione. Il programma quindi chiuderà i battenti venerdì 3 giugno per tornate da lunedì 12 settembre. Antonella Clerici sarà sostituita dalla trasmissione Camper, condotta dai colleghi Tinto e Roberta Morise.



Si era vociferato da tempo di questo cambiamento, ma adesso sono stati anche comunicati ulteriori particolari su altre due persone che saranno protagoniste in questo programma televisivo. Andiamo a scoprire insieme chi vedremo anche durante Camper. Ci saranno a Camper anche Elisa Silvestrin, che guiderà il camper, e Federica De Denaro. Un programma quindi totalmente diverso da quello condotto da Antonella Clerici ma che la Rai spera possa seguirne le tracce in termini di ascolto.

Antonella Clerici, lacrime a È sempre mezzogiorno: “Ciao Laura”







Un successo che anche Antonella aveva rimarcato. “Non lo faccio quasi mai perché non mi piace incensare, ma è giusto dare al mezzogiorno quel che è del mezzogiorno. Due anni fa registrare il 18% di share sarebbe stato impensabile, ora invece ce l’abbiamo fatta. Sono particolarmente felice non tanto per me, perché i conduttori vanno e vengono, ma per tutto il gruppo di lavoro perché siamo una grande squadra”.



E ancora: “Ci tenevo a dirvi questo oggi perché centrare un obiettivo così importante è veramente una bella soddisfazione. Grazie a tutti e un grazie, sopra ogni cosa, a Stefano Coletta (direttore di Rai1, ndr.) perchè ha creduto in questo progetto”. La puntata di oggi, come detto, si è aperta con le lacrime. Antonella ha ricordato Laura Grey, concorrente di The Voice senior morta a 81 anni nelle ore scorse.



“Ciao Laura, hai portato sul nostro palco tutta la tua energia partenopea” ha detto commossa Antonella. Laura Grey, al secolo Vincenzina Agrillo prese il nome d’arte di Laura Grey (in onore a Dorian Grey, l’attrice che interpretò la “Malafemmina” nell’omonimo film di Totò, anch’esso un nome d’arte della bolzanina Maria Luisa Mangini), nonché quello di “Cinzia”, con il quale partecipò fin da giovanissima a diversi festival musicali. A The voice senior si era fatta notare per il suo duetto con Gigi D’Alessio.

