“Oddio, che paura”. È sempre mezzogiorno, Antonella Clerici senza fiato: si volta e non crede ai suoi occhi

Nuova puntata di È sempre mezzogiorno, quella di martedì 18 gennaio, piena di novità. Il pubblico è stato deliziato sin da subito con la ricetta degli degli school buns di Fulvio Marino. Il panettiere ha voluto regalare al pubblico di Rai1 dei panini dolci perfetti da preparare con anticipo e congelare, ideali per la merenda dei bambini. Si tratta di un dolce che si prepara con questi ingredienti: 1 chilo di farina 0, 20 grammi di lievito di birra, 100 grammi di lievito madre, 400 grammi di uova, 180 grammi di latte, 180 grammi di zucchero e 180 grammi di burro.

Poi spazio ad Angela Frenda, la food editor da oltre 20mila follower su Instagram dove si definisce “giornalista e sognatrice”. Angela Frenda è stata infatti protagonista prima a La prova del cuoco e ora a È sempre mezzogiorno. Ha quindi partecipato a Kitchen Duel condotto da Alessandro Borghese, in onda su Sky Uno. Con Borghese ha anche scritto un libro di ricette dal titolo “Cacio e pepe”.

Durante la puntata di È sempre mezzogiorno Antonella Clerici è stata vittima di uno scherzo fatto da Alfio Bottaro. In precedenza con Angela Frenda si era parlato di Diabolik poi le telecamere del programma si sono spostate in cucina per seguire la preparazione della ricetta da parte di Cristina Lunardini. E mentre erano tutte intente ai fornelli ecco che sbuca all'improvviso un uomo completamente mascherato di nero che ha fatto spaventare Antonella Clerici: "Oddio che spavento!", ha urlato la conduttrice che era all'oscuro dello scherzo.





“Che spavento, mamma mia! Con tutto quello che succede al giorno d’oggi” ha commentato Antonella Clerici dopo lo scherzo di Alfio Bottaro a È sempre mezzogiorno. Un momento che ha fatto sorridere un po’ tutti tranne la conduttrice che non sapeva nulla e che è rimasta completamente spiazzata e senza parole dopo lo scherzo. Il tutto ha scatenato ovviamente le risate dei presenti, ossia Angela Frenda e zia Cri, ma anche Lorenzo Biagiarelli.

All’inizio della puntata di È sempre mezzogiorno, Antonella Clerici ha voluto ricordare l’appuntamento di venerdì 21 gennaio con la finale di The Voice Senior che sarà trasmessa in prima serata su Rai1. Sarà il pubblico attraverso il televoto a decidere il vincitore di questa seconda edizione del programma che anche quest’anno ha convinto i telespettatori che hanno apprezzato lo sforzo di Antonella Clerici.